크래프톤·서울대, '월드모델' 공동연구…게임 넘어 로봇까지

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 8일 서울대와 AI 월드모델 공동연구를 시작했다.
- 양측은 3년간 게임·로봇용 예측·판단 기술을 연구한다.
- 학생 인턴십과 인재 교류로 로보틱스 확장도 추진했다.
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게임 시뮬레이션 역량 활용…피지컬 AI·로보틱스 연구 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 크래프톤이 서울대학교와 손잡고 게임과 로봇 분야에 활용할 인공지능(AI) 월드모델 공동연구에 나선다.
크래프톤은 서울대 대학원 협동과정 인공지능전공과 공동연구 출범식을 열고 향후 3년간 월드모델 핵심 기술을 연구한다고 8일 밝혔다.
월드모델은 AI가 주변 환경을 이해하고 특정 행동에 따른 변화를 예측·시뮬레이션하는 기술이다. 양측은 게임 속 가상세계와 로봇이 활동하는 현실 환경에 공통으로 적용할 예측·판단 기술을 개발한다.
주요 과제는 긴 영상에서도 공간과 사물의 일관성을 유지하는 기술, 게임 동작 데이터를 활용한 사람과 사물의 움직임 예측, 가상 환경을 활용한 AI의 공간 인식 능력 검증 등이다.
공동연구센터를 통해 학생 인턴십과 인재 교류도 추진한다.
이강욱 크래프톤 최고AI책임자(CAIO)는 "게임에서 쌓은 시뮬레이션 역량을 월드모델 연구에 활용하고, 성과를 로보틱스 분야로 확장하겠다"고 말했다.
크래프톤은 지난해 미국에 로보틱스 연구법인 '루도 로보틱스'를 설립한 데 이어 올해 2월 국내 법인도 세웠다.
syu@newspim.com