금호석유화학, 시각장애인 흰지팡이 1260개 제작 지원

AI 핵심 요약beta
- 금호석유화학이 8일 흰지팡이 1260개 제작을 지원했다.
- 금호석유화학은 시각장애인 보행안전 후원금 5400만원을 전달했다.
- 금호석유화학은 장애인복지시설 노후창호도 교체했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
장애인복지시설 노후 창호 55개 교체…생활환경 개선
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 금호석유화학이 시각장애인의 안전한 보행을 돕기 위해 흰지팡이 1260개 제작을 지원하고 장애인복지시설의 노후 창호를 교체하는 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
금호석유화학은 지난 7일 서울 강동구 한국시각장애인복지관을 방문해 시각장애인용 흰지팡이 제작을 위한 후원금 5400만원을 전달했다고 8일 밝혔다.
전달식에는 백종훈 금호석유화학 대표이사와 백남식 한국시각장애인복지관 관장, 백은희 한국시각장애인복지재단 이사장 등이 참석했다.
이번 후원금으로 제작되는 흰지팡이는 안테나형 접이식 제품으로 총 1260개다. 흰지팡이는 시각장애인의 안전한 이동을 돕는 필수 보행 보조기구로, 일정 기간 사용하면 교체가 필요한 소모품이다.
금호석유화학은 2008년부터 매년 흰지팡이 제작을 지원해 왔다. 특히 정부나 지방자치단체의 지원을 받기 어려운 복지 사각지대의 시각장애인을 우선 지원하고 있다.
장애인복지시설의 생활환경 개선 사업도 진행하고 있다. 지난달 29일에는 경기도 이천시 모가면에 위치한 장애인복지시설 '베데스다'의 노후 창호 55개를 자사 창호 브랜드인 '휴그린' 제품으로 교체했다.
해당 시설은 설치된 지 25년이 지난 창호의 프레임 뒤틀림과 빗물 유입, 곰팡이 발생 등으로 시설 관리에 어려움을 겪어왔다. 금호석유화학은 총 7500만원 상당을 지원해 창호를 교체하고 단열 및 방습 성능을 개선했다.
백종훈 금호석유화학 대표이사는 "흰지팡이 지원과 창호 교체 모두 장애인분들의 안전한 일상을 돕는 뜻깊은 활동"이라며 "앞으로도 금호석유화학이 가진 역량을 바탕으로 도움이 필요한 곳에 나눔을 지속해 나가겠다"고 말했다.
한편 금호석유화학은 고령 저소득층을 위한 맞춤형 건강식 지원과 연말 끝전성금 기부 등 지역사회를 위한 사회공헌 활동도 이어가고 있다.
heoneykim@newspim.com