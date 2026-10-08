카카오게임즈 '도깨비의세계', 구글·애플 양대 마켓서 1위

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 8일 ‘도깨비의세계’로 양대 마켓 1위를 했다.
- 이 게임은 6일 애플, 8일 구글에서 각각 1위를 기록했다.
- 카카오게임즈는 출시 기념 보상을 주고 소통을 이어가겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정식 출시된 8일에는 구글 플레이도 1위
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 카카오게임가 서비스하는 신작 게임이 모바일 양대 마켓에서 1위를 기록했다.
카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발한 2.5D MMORPG '도깨비의세계'가 구글 플레이와 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 기록했다고 8일 밝혔다.
게임은 지난 6일 사전 다운로드 당일 애플 앱스토어 1위에 올랐으며, 정식 출시일인 8일 구글 플레이에서도 1위를 차지했다.
슈퍼캣이 개발한 이 게임은 네이버 인기 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' IP를 기반으로 한다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 하이브리드 비주얼을 적용했으며, 한국 전통 정서를 담은 도트 아트로 세계관을 구성했다.
카카오게임즈는 양대 마켓 매출 순위 1위 달성을 기념해 '1위 기념 도술 조각 선택 상자' 1개, '염색약 선택상자' 1개, '엽전' 11만1111개를 지급한다.
카카오게임즈는 출시 전부터 이용자 의견을 수렴해왔다. 지난 9월 라이브 시연회에서 사전 접수된 질문과 실시간 Q&A를 통해 의견을 청취했으며, 의복과 탈것에 성장 관련 능력치를 적용하지 않기로 결정했다. 또한 멤버십 이용 기간을 기존 28일에서 30일로 확대했다.
정식 출시 이후에도 카카오게임즈는 공식 소통 창구인 '도깨비 총회'를 통해 이용자 의견을 지속적으로 수렴하고 서비스에 반영할 계획이다.
차명수 카카오게임즈 사업실장은 "출시 전부터 많은 관심을 보내주는 모습을 보며 이용자 중심의 서비스를 만들어가겠다는 약속을 다시 한번 되새기게 됐다"고 말했다.
raul1649@newspim.com