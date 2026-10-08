KAI, 해병대 MUH-1 군수지원 계약체결...후속지원 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- KAI가 8일 해병대 MUH-1 PBL 계약을 맺었다.
- 계약 규모는 1145억원이며 기간은 2031년 12월까지다.
- 가동률을 높이고 유지비를 줄이며 후속지원 사업을 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내외 PBL 사업 확대…항공기 후속지원 핵심 사업으로 육성
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 해병대 상륙기동헬기(MUH-1)의 안정적인 운용을 지원하기 위한 1145억원 규모의 성과기반군수지원(PBL) 사업 계약을 체결했다.
KAI는 8일 방위사업청과 해병대 상륙기동헬기 MUH-1의 PBL 사업 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 이달부터 2031년 12월까지 약 5년간이다.
MUH-1은 해상 및 함상 운용이 가능하도록 개발된 헬기로, 2017년부터 전력화돼 해병대의 상륙기동과 공중수송 임무를 수행하고 있다.
PBL은 단순한 부품 공급에서 벗어나 항공기 가동률과 정비 신뢰도 등 운용 성과를 기준으로 후속 군수지원을 제공하는 방식이다. KAI는 이번 계약을 통해 MUH-1 운용에 필요한 부품과 정비 요소를 선제적으로 관리하고 적기에 공급해 항공기 가동률을 높이는 동시에 유지비용을 절감할 계획이다.
KAI는 2010년 KT-1 PBL 계약을 시작으로 T-50 계열과 KF-21, 수리온, 미르온 등으로 후속지원 사업을 확대해 왔다. 해외에서도 2024년 필리핀 FA-50, 지난해 태국 T-50의 PBL 계약을 체결하는 등 사업 영역을 넓히고 있다.
특히 지난해에는 PBL과 창정비 등 후속지원 사업의 연간 수주액이 처음으로 1조원을 돌파했다.
KAI는 향후 1000대 이상 운용될 것으로 예상되는 자사 개발 항공기를 대상으로 후속지원 사업을 확대하고 이를 핵심 사업군으로 육성한다는 방침이다. 기존 해외 수출국에도 PBL 사업을 확대해 장기적인 수익 기반을 확보할 계획이다.
송호철 KAI 생산운영부문장(부사장)은 "한국 해병대의 운용 항공기가 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 KAI의 15년 동안의 후속지원 경험과 역량을 집중할 것"이라며 "완벽한 후속지원을 통해 초연결 미래 항공 플랫폼을 구축하는 데 앞장서겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com