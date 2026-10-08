현대차그룹, 인도네시아·베트남서 교육봉사 확대…대학생 200명 선발

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 8일 인도네시아·베트남서 현대점프스쿨을 확대했다
- 인도네시아 3기 100명, 베트남 7기 100명을 새로 선발했다
- 양국 봉사자들은 청소년 교육봉사와 진로상담을 이어가게 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 인도네시아와 베트남에서 대학생 교육봉사 프로그램 '현대점프스쿨'을 확대하며 현지 청소년과 미래 인재 육성에 나선다.
현대차그룹은 인도네시아와 베트남에서 현대점프스쿨 수료식 및 발대식을 개최하고 신규 대학생 봉사자 200명을 선발했다고 8일 밝혔다.
지난 7일 인도네시아 자카르타에서 열린 행사에는 현지 정부와 대학 관계자, 대학생 봉사자 등 약 240명이 참석했다. 이날 2기 봉사자 수료식과 함께 3기 발대식이 진행됐다.
인도네시아 3기에는 국립대 40명, 반둥공과대와 수라바야공과대 각 30명 등 총 100명이 선발됐다. 특히 수라바야공과대가 새롭게 참여하면서 협력 대학이 3곳으로 늘었다.
봉사자들은 2027년 6월까지 현지 청소년 약 400명을 대상으로 교육봉사를 진행하고 현대차그룹 임직원과 사회인 멘토로부터 진로 상담을 받는다.
베트남에서는 지난 9월 12일 하노이에서 6기 수료식과 7기 발대식이 열렸다. 기존 봉사자 100명이 활동을 마쳤으며 신규 봉사자 100명이 교육봉사를 시작한다. 주베트남 한국문화원과 협력한 문화 체험 프로그램도 확대한다.
현대차그룹은 이달 중 양국 우수 봉사자를 한국으로 초청해 교류 프로그램을 진행할 예정이다.
현대점프스쿨은 2013년 국내에서 시작해 2020년 베트남, 2024년 인도네시아로 확대된 사회공헌 프로그램이다.
현대차그룹 관계자는 "국가별 교육 환경에 맞춘 지원과 교류 프로그램을 통해 청소년과 대학생이 미래 역량을 키울 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com