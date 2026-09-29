현대차그룹, 美서 첫 대규모 테크 포럼…AI·로보틱스 인재 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 17일 산호세에서 기술 인재 포럼을 열었다.
- AI·로보틱스·자율주행 등 미래사업 인재 확보에 나섰다.
- 실리콘밸리서 380명 대상 채용 상담과 면접도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 미국 실리콘밸리에서 인공지능(AI), 로보틱스, 자율주행 등 미래 사업을 이끌 글로벌 기술 인재 확보에 나섰다.
현대차그룹은 지난 17일(현지시간)부터 이틀간 미국 산호세에서 'HMG 테크 탤런트 포럼'을 개최했다고 29일 밝혔다.
행사에는 현대차와 기아를 비롯해 보스턴다이나믹스, 모셔널, 포티투닷 등 그룹 9개사가 참여했다. 북미 기술 인재와 그룹 임직원 등 약 380명이 참석해 AI, 로보틱스, 자율주행, 스마트 제조, 소프트웨어·IT, 수소·에너지·배터리 등 6개 분야의 기술 전략을 공유했다.
호세 무뇨스 사장은 "현대차는 로보틱스와 자율주행차, 이를 유기적으로 연결하는 소프트웨어를 개발하는 피지컬 AI 기업으로 진화하고 있다"며 "탄탄한 핵심 사업과 현대차그룹의 규모를 바탕으로 세계 최고 수준의 기술 인재들과 미래 비전을 실현하고자 한다"고 말했다.
만프레드 하러 사장은 수백만 대 규모의 차량에 품질, 안전, 성능을 구현해 온 엔지니어링 역량과 AI, 가상 개발 기술을 활용해 개발 시스템의 속도와 효율을 높여 나가는 방향을 공유했다.
만프레드 하러 사장은 "기본에 충실한 엔지니어링 위에 혁신을 더하는 것이 고객이 신뢰할 수 있는 제품을 만드는 길이라고 생각한다"며 "수십 년간 축적한 실제 환경의 엔지니어링 경험에 가상 개발과 AI의 속도를 결합해 업계를 선도하겠다"고 말했다.
박민우 사장은 차량, 공장, 로봇 등 실제 환경에서 축적되는 데이터를 기반으로 지속적으로 학습하는 피지컬 AI 비전을 소개하고, 이를 통해 안전하고 지능적인 모빌리티를 구현해 나가겠다고 밝혔다.
박민우 사장은 "아직 해결해야 할 가장 어려운 문제들이 남아 있다는 점이 지금 이 순간을 더욱 흥미롭게 만든다"며 "실제 환경에서 축적한 경험과 실제 적용 성과를 기반으로 세계적인 피지컬 AI 조직을 구축해 나가겠다"고 말했다.
김혜인 부사장은 전 세계 75개 이상의 그룹사와 33만 6천여 명의 임직원, R&D 센터로 구성된 현대차그룹의 글로벌 혁신 생태계를 소개하고, 글로벌 인재들이 도전적인 과제를 해결하며 성장할 수 있는 기회를 강조했다.
김혜인 부사장은 "현대차그룹은 미래의 중요한 과제에 도전할 기술력과 아이디어를 실제 변화로 연결할 수 있는 사업 규모, 뛰어난 동료들과 함께 성장할 기회를 갖추고 있다"며 "글로벌 인재들이 의미 있는 일을 수행하고 더 큰 도전에 나서며 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
현장에는 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 '스팟', 모셔널 아이오닉 5 로보택시, 차세대 모바일 로봇 '모베드' 등 16개 기술·프로젝트도 전시됐다.
현대차그룹은 참가자를 대상으로 일대일 채용 상담인 'HR 커피챗'을 운영하고 글로벌 테크 탤런트 채용 후보자들의 현장 면접도 진행했다.
chanw@newspim.com