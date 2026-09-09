현대차그룹, AfDB와 아프리카 산업화 협력…6개 핵심 분야 추진

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 8일 AfDB와 협력의향서를 체결했다.
- 아프리카 청정에너지 전환과 산업화 지원에 나섰다.
- 그린수소·모빌리티 등 6개 분야로 협력했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 아프리카개발은행(AfDB)과 손잡고 아프리카의 청정에너지 전환과 산업화, 교통 인프라 구축을 위한 중장기 협력에 나선다.
현대차그룹은 지난 8일 서울 양재 본사에서 AfDB와 '아프리카 지속가능 발전을 위한 협력의향서(LOI)'를 체결했다고 9일 밝혔다.
양측은 현대차그룹의 모빌리티·에너지·인프라 사업 역량과 AfDB의 개발금융·투자유치 역량을 결합해 현지 사업 기회를 발굴할 계획이다.
협력 분야는 그린수소를 포함한 청정에너지 전환과 지속가능 모빌리티, 도로·철도·항만 등 교통·물류 인프라, 핵심광물을 활용한 전기차 밸류체인, 제조 역량 강화, 미래 산업 인재 양성 등 6개 영역이다.
장재훈 현대차그룹 부회장은 "이번 협력은 아프리카의 에너지 전환과 산업 경쟁력 강화를 위한 장기 파트너십의 출발점"이라며 "정책금융과 민간자본을 연계한 통합금융패키지 구축을 위해 AfDB와 협력을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com