현대차그룹, 고속도로를 피지컬 AI 실험장으로…도로공사와 MOU

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 1일 한국도로공사와 MOU를 체결했다
- 고속도로 휴게소 충전 인프라와 피지컬 AI를 실증한다
- 전국 고속도로서 로봇·모빌리티 상용화 앞당긴다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 한국도로공사와 전국 고속도로를 활용해 차세대 전기차 충전 인프라와 피지컬 인공지능(AI) 기술을 실증한다.
현대차그룹은 지난 9월 30일 현대차·기아 양재사옥에서 한국도로공사와 '고속도로 기반 차세대 지능형 충전 인프라 및 피지컬 AI 기술 연구·실증 협력' 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
양측은 고속도로 휴게소를 활용한 차세대 지능형 충전 인프라를 연구하고, 현대차그룹의 오픈이노베이션 플랫폼 '제로원'이 투자·발굴한 스타트업과 함께 피지컬 AI 기반 도로 안전·유지관리 기술을 실증한다. 미래 도로 기술 공동 개발도 추진한다.
현대차그룹은 전국 고속도로라는 대규모 실외 환경에서 로봇과 모빌리티 기술을 검증하고 관련 기술의 상용화를 앞당긴다는 계획이다.
정호근 현대차그룹 미래전략본부장 부사장은 "한국도로공사의 전국 고속도로 인프라는 충전 기술과 피지컬 AI 기술을 대규모로 실증할 수 있는 최적의 무대"라고 말했다.
chanw@newspim.com