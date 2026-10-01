현대차그룹·기후부, 국가 PnC 첫 공개…"케이블 꽂으면 결제까지 자동"

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 1일 국가 PnC 인증체계를 공개했다
- PnC는 케이블만 꽂으면 인증·충전·결제가 자동 진행된다
- 정부는 12월 시범운영 뒤 2027년 2월 공식 도입한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 충전 케이블을 전기차에 연결하는 것만으로 차량 인증부터 충전, 결제까지 자동으로 처리되는 국가 표준 '플러그 앤 차지(PnC)' 서비스가 내년 2월 도입된다.
현대자동차그룹은 1일 경기 안산 한국전기연구원에서 기후에너지환경부, 한국환경공단과 공동 구축한 국가 PnC 인증체계를 처음 공개하고 실제 충전 서비스를 시연했다고 밝혔다.
PnC는 별도의 회원 인증이나 결제 절차 없이 충전 케이블 연결만으로 차량 인증과 충전, 결제를 자동으로 진행하는 국제표준 기반 기술이다.
이번 인증체계는 현대차그룹이 국내에서 상용 운영해온 PnC 인증 인프라를 기반으로 구축됐다. 현대차그룹은 지난 7월 기후부·환경공단과 업무협약을 맺고 자사의 PnC 인증서와 인증서 발급 권한을 국가에 제공하기로 했다.
정부와 현대차그룹은 올해 12월까지 공공 충전기를 대상으로 시범서비스를 운영한 뒤 민간 충전사업자와의 연계를 확대할 계획이다. 시범운영을 통해 보안과 운영 기준 등을 보완하고 2027년 2월 공식 서비스를 시작한다.
chanw@newspim.com