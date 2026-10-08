부광약품 인수 한국유니온제약, '부광유니파마'로 새 출발

AI 핵심 요약beta
- 부광약품이 8일 한국유니온제약 상호를 부광유니파마로 바꿨다.
- 임시주총서 정관 변경과 감사 선임 등 안건을 가결했다.
- 생산시설 활용해 제품 포트폴리오 확대와 시너지 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 부광약품이 인수한 한국유니온제약이 상호를 '부광유니파마'로 변경했다.
한국유니온제약은 8일 오후 3시 강원 원주시 본사에서 임시주주총회를 열고 정관 일부 변경, 감사 선임, 이사·감사 보수한도 승인 안건을 가결했다. 정관 변경에 따라 상호는 부광유니파마 주식회사로 바뀌었다.
이번 임시주총은 부광약품의 인수 이후 경영 정상화와 사업 체계 재편을 위한 후속 절차다.
부광약품은 부광유니파마의 생산시설과 의약품 제조 역량을 활용해 생산 포트폴리오를 확대할 계획이다. 부광유니파마는 항생제와 주사제 등 부광약품이 기존에 확보하지 못했던 생산 영역을 보유하고 있다.
양사는 부광약품의 전문의약품 사업과 부광유니파마의 생산 인프라를 연계해 안정적인 생산 기반을 확보하고, 제품 포트폴리오 확대와 신규 사업 기회 발굴을 추진한다.
부광약품 관계자는 "앞으로 후속 절차를 차질 없이 진행해 경영 정상화를 조속히 마무리하고, 양사의 역량을 효과적으로 결합해 생산 경쟁력과 사업 시너지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
부광약품은 회생절차를 진행하던 한국유니온제약의 인수예정자로 선정된 뒤 법원의 회생계획안 인가를 거쳐 최종 인수를 확정했다. 부광유니파마의 회생절차는 현재 종결된 상태다.
sykim@newspim.com