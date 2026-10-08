[2026 국감] 테슬라 서영득 대표 "FSD 검증 요청한 적 없다…제도 마련되면 협조"

AI 핵심 요약beta
- 서영득 테슬라코리아 대표가 8일 국감서 FSD 검증 요청 없다고 밝혔다.
- 국토부가 창구와 제도 마련하면 FSD 검증에 협조하겠다고 했다.
- 테슬라는 국내 23만대 중 4만5000대가 FSD 가능하다고 했다.
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장종태, 생산지별 FSD 이용 제한 지적…정식 검증 신청 촉구
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 서영득 테슬라코리아 대표가 국내에서 이용이 제한된 감독형 완전자율주행 기능 FSD(Full Self-Driving)와 관련해 정부에 공식적인 검증을 요청한 적이 없다고 밝혔다. 국토교통부가 관련 창구와 제도를 마련하면 검증에 협조하겠다는 입장도 내놨다.
서 대표는 8일 국회 국토교통위원회 국정감사에 증인으로 출석해 장종태 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.
장 의원은 테슬라 이용자들이 FSD 사용 제한을 두고 국토부가 허가를 내주지 않는 것인지, 테슬라가 승인 신청을 하지 않은 것인지 알기 어렵다며 회사 측의 대응을 따져 물었다.
이에 서 대표는 "미국산 차량은 한미 FTA 규정을 적용받아 운행이 가능하지만, 다른 국가에서 생산된 차량은 국내법을 준수해야 하기 때문에 아직 공식적으로 주행할 수 없는 상황"이라고 설명했다.
이어 "분명하게 말씀드리는 것은 테슬라코리아가 국토교통부나 환경공단에 어떤 (FSD) 테스트를 요청한 바 없다"고 말했다.
장 의원은 국토부의 FSD 안전성 조사가 이뤄지지 않은 데 대해 테슬라 측이 협조하지 않은 것인지 질문했다. 또 지금이라도 정식 신청을 통해 FSD 검증을 받을 계획이 있는지 물었다.
서 대표는 "(국토부가) 창구와 제도를 마련할 계획이 있으면 얼마든지 국토부와 협조해서 (FSD) 검증을 받을 계획이 있다"고 답했다. 다만 구체적인 신청 시점이나 검증 일정은 제시하지 않았다.
서 대표는 국내 FSD 이용 가능 규모에 대해 "23만대 고객 중 약 4만5000대가 FSD 기능을 사용할 수 있다"고 말했다. 그러면서 "우리나라는 확실히 생산지별로 FSD 기능 사용 규정을 다르게 적용받고 있다"고 설명했다.
이날 질의에서는 테슬라의 국내 판매 실적도 언급됐다.
장 의원이 모델Y 판매 실적을 묻자 서 대표는 "올해 9월 말까지 총 8만9000대 정도를 판매했고, 그중 90%가 모델Y"라고 답했다.
peoplekim@newspim.com