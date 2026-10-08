정성주 김제시장, '선암 자연휴양림' 확충 부지 점검

AI 핵심 요약beta
- 정성주 김제시장이 8일 선암 자연휴양림 2단계 부지를 점검했다
- 시행정은 예산 효율성과 사업 타당성을 확인하려고 나섰다
- 기반시설 활용해 예산을 절감하고 적자 개선을 추진했다
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기존 도로·상하수도 활용 예산 절감…전자파 측정 결과 공개 방침
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 정성주 시장이 선암 자연휴양림 확충에 따른 예산 효율성과 사업 실효성을 확인하기 위해 금구면 선암리 2단계 대상 부지를 현장 점검했다고 8일 밝혔다.
이번 방문은 사업 계획 단계에서 발생할 수 있는 문제점과 장애 요인을 사전에 파악하고 사업 타당성을 높일 대응책을 마련하기 위해 추진됐다.
정 시장은 휴양림 운영 현황과 2단계 조성사업 구상안을 바탕으로 숙박·편익시설 부지의 적합성, 자연환경 훼손 최소화 대책, 향후 수익성과 이용률 전망 등 사업 전반을 검토했다.
시는 지속적인 현장 점검과 다각적인 검토를 통해 사업 타당성을 확인할 계획이다. 휴양림 입구와 숙박시설 인근의 전자파 측정 결과도 투명하게 공개해 지역사회의 우려를 해소할 방침이다.
2단계 사업은 기존 도로와 상하수도 등 기반시설을 활용해 예산을 절감하고 숙박·편익시설 확충으로 운영 적자를 개선하는 방향으로 추진한다.
시는 체류형 자연휴양림으로 발전할 수 있도록 시민들과 지속적으로 소통하며 사업 계획을 보완할 예정이다.
정성주 김제시장은 "자연휴양림 확충 사업은 단순한 시설 추가에 그칠 것이 아니라 예산 집행의 효율성과 사업 타당성이 철저히 담보돼야 한다"며 "현장에서 도출된 문제점들을 적극 반영해 사업 계획을 보완하고 시민의 혈세가 낭비되지 않도록 사업 타당성을 꼼꼼히 짚어 대책을 수립해 달라"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com