임실 옥정호 붕어섬, 국화·구절초·코스모스 어우러진 '가을정원' 변신

AI 핵심 요약beta
- 임실군이 8일 옥정호 붕어섬에 가을꽃 경관을 조성했다
- 국화 1만여 개와 구절초·코스모스 단지를 마련했다
- 군은 안전점검과 교통안내로 가을 관광객을 맞는다
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420m 출렁다리와 꽃길 연결…7만3000㎡ 생태공원 가을 나들이 명소
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군은 가을 관광철을 맞아 옥정호 붕어섬 생태공원에 국화, 구절초, 코스모스가 어우러진 꽃 경관을 조성해 방문객을 맞고 있다고 8일 밝혔다.
군은 공원 일원에 국화 화분 1만여 개를 전시하고 8000㎡ 규모의 구절초 단지와 1만㎡ 규모의 코스모스 단지를 조성했다. 다채로운 가을꽃이 옥정호 풍경과 어우러지며 붕어섬을 호수 한가운데 떠 있는 가을정원으로 물들이고 있다.
노랑, 주황, 자주, 흰색 등 다양한 색의 국화는 산책로와 광장을 따라 이어져 공원 곳곳에 가을 정취를 더한다.
올가을에는 국화 화분을 활용한 이색 조형물도 선보였다. 주요 광장에 원형 화분을 촘촘하게 배치해 잠자리와 꽃잎 등 다양한 형태를 표현하며 새로운 볼거리를 마련했다.
공원 곳곳에 펼쳐진 구절초 단지는 순백의 꽃과 은은한 향기로 방문객의 발길을 이끈다. 넓게 핀 구절초와 호수 풍경이 어우러져 여유롭게 산책을 즐길 수 있다.
분홍빛 물결을 이루는 코스모스 단지는 인기 사진 촬영 장소다. 바람에 일렁이는 꽃 너머로 탁 트인 옥정호와 겹겹이 이어진 산 능선이 펼쳐진다. 출렁다리를 건너온 방문객들이 발걸음을 멈추고 가을 풍경을 사진에 담는 곳으로 사랑받고 있다.
붕어섬으로 향하는 길이 420m의 출렁다리도 주요 볼거리다. 다리를 건너며 옥정호의 넓은 수면과 주변 산세를 한눈에 감상할 수 있다. 호수 위를 걷는 듯한 아찔함과 시원한 풍광이 어우러져 섬에 들어가기 전부터 여행의 즐거움을 더한다.
약 7만3000㎡ 규모의 붕어섬에는 국화길, 구절초 단지, 코스모스 단지가 차례로 이어진다. 산책로가 완만해 어린 자녀를 동반한 가족과 어르신들도 부담 없이 가을 나들이를 즐길 수 있다.
출렁다리와 꽃길을 걷고 구절초 향기 속에서 옥정호를 감상하는 데는 1~2시간가량 걸린다. 가족, 연인, 친구와 함께 둘러보기 좋으며 인근 옥정호 드라이브길, 임실치즈테마파크와 연계하면 하루 여행 코스로도 즐길 수 있다.
붕어섬 생태공원은 오랫동안 상수원보호구역 규제를 받던 옥정호에 출렁다리와 함께 조성되면서 임실 관광의 새로운 중심으로 자리 잡았다.
봄에는 꽃잔디와 튤립, 여름에는 수국, 가을에는 국화, 코스모스, 구절초가 피어나 계절마다 다른 풍경을 선보이는 '사계절 꽃섬'으로 알려지고 있다.
연간 900만 명이 넘는 관광객이 찾는 임실에서도 붕어섬은 주요 관광 명소로 꼽힌다. 군은 계절별 특색 있는 경관을 꾸준히 조성해 사계절 다시 찾고 싶은 관광지로 가꿀 계획이다.
방문객의 안전하고 쾌적한 관람을 위해 출렁다리와 편의시설 안전점검을 강화하고 산책로 정비, 꽃밭 관리에도 힘쓰고 있다.
단풍철과 가을꽃 개화 시기가 겹치는 주말과 휴일에는 교통·주차 안내 인력을 집중 배치해 혼잡을 줄이고 쾌적한 관람 환경을 제공할 방침이다.
운영시간은 3~10월 오전 9시~오후 6시로 입장은 오후 5시에 마감한다. 11~2월에는 오전 10시~오후 5시 운영하며 입장 마감은 오후 4시다. 매주 월요일은 휴무다.
한득수 군수는 "옥정호의 청정한 자연경관 속에 펼쳐진 국화와 코스모스가 방문객들에게 따뜻한 위로와 즐거움을 줄 것으로 기대한다"며 "가족, 연인, 친구와 함께 붕어섬 생태공원을 찾아 깊어가는 가을의 정취를 만끽하시길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com