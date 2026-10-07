'군산 김수미 영화제', 내년 4월 첫 개최…김수미 영화유산 문화자산화

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- 김수미 영화제조직위가 7일 내년 4월 군산서 제1회 영화제를 연다고 밝혔다.
- 영화제는 김수미의 영화적 유산을 관광·숙박과 연계해 체류형 행사로 키운다.
- 대표작 회고전과 추모전, GV 등으로 군산 대표 문화브랜드 육성에 나선다.
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'김수미와 함께 걷는 군산영화 길' 개발…숙박·관광·지역경제 연계 체류형 영화제 추진
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 김수미 영화제조직위는 7일 고(故) 김수미 배우의 영화적 유산을 지역의 새로운 문화·관광 콘텐츠로 확장하는 영화제 준비에 나선 가운데 '제1회 군산 김수미 영화제'를 내년 4월 개최한다고 밝혔다.
이 영화제는 '그녀의 웃음, 그녀의 영화 그리고 우리의 기억'을 공식 슬로건으로 내걸고 군산에서 태어나 오랜 시간 국민에게 웃음과 감동을 전한 김수미 배우를 기억하며 그의 영화적 유산을 다음 세대에 이어가기 위해 마련된다.
단순 추모 행사를 넘어 영화와 문화, 관광, 숙박, 지역경제를 연계한 체류형 문화관광 영화제로 발전시키는 것이 목표다.
영화제에서는 김수미 배우 대표작을 다시 만나는 회고전을 비롯해 추모 프로그램, 배우·감독과 함께하는 GV(관객과의 대화), 특별상 및 신인상 시상, 시민 영화관, 김수미 배우 특별전 등이 진행될 예정이다.
영화제의 핵심 키워드는 'MEMORY·FILM·ACTOR·GUNSAN·FUTURE'다. 김수미 배우를 기억하는 MEMORY, 작품을 다시 만나는 FILM, 배우의 가치를 조명하는 ACTOR, 고향 군산과 영화문화를 연결하는 GUNSAN, 새로운 배우와 영화의 미래를 열어가는 FUTURE를 통해 영화제만의 정체성을 구축한다는 계획이다.
영화제에는 숙박시설 위탁 운영 전문기업 ㈜스테이네오가 참여해 영화인과 참가자들의 숙박 인프라와 운영을 지원한다. 침대 전문기업 ㈜컴피도 참여해 영화제 운영에 힘을 보탠다.
주관사인 ㈜얼라이언스마크 김창수 대표는 영화인과 배우, 감독, 관계자들이 군산에 머무는 동안 숙박과 휴식, 교류가 자연스럽게 이어질 수 있도록 기업과 영화제가 협력하는 모델을 구축할 방침이다.
이를 통해 영화 상영 중심의 행사를 넘어 숙박과 관광, 지역상권이 함께 활성화되는 체류형 문화행사로 영화제를 발전시킨다는 구상이다.
영화제 주최는 '군산 김수미 영화제 조직위원회(가칭)'가 맡고 주관에는 사단법인 한국영화인협회, 사단법인 한국영화인협회 전북도지회, 영화제 제작·기획 전문기업 ㈜얼라이언스마크가 참여한다.
영화계 전문기관과 지역 영화인 조직, 문화행사 전문기업이 함께하는 민간 협력체계를 통해 영화제의 전문성과 지속가능성을 확보하고 군산을 대표하는 영화문화 브랜드로 육성할 계획이다.
영화제 총괄을 맡은 김창수 감독은 "제1회 군산 김수미 영화제는 김수미 배우를 기억하는 것에서 시작하지만 그 기억을 군산의 새로운 문화자산으로 만들어가는 영화제가 될 것"이라며 "영화인과 기업, 시민이 함께 힘을 모아 군산을 대표하는 영화제로 성장시키고 나아가 대한민국을 대표하는 배우 기념영화제로 발전시키는 것이 목표"라고 말했다.
영화제 기간에는 영화와 군산 관광을 연결하는 '김수미와 함께 걷는 군산영화 길'도 개발한다.
김수미 배우와 군산의 인연을 중심으로 김수미 배우 생가 터, 근대문화유산 거리, 초원사진관, 월명동, 군산항, 주요 영화 촬영지 등을 연결해 영화관광 콘텐츠로 발전시킨다는 구상이다.
별도 공간에는 '김수미 인생 극장' 특별전도 마련한다. 어린 시절 군산에서의 성장 과정부터 배우의 탄생, 대표 영화 출연작과 방송 활동, 고향 군산과의 인연, 사진과 영상 등 다양한 자료를 통해 김수미 배우의 삶과 작품세계를 선보일 예정이다.
'2027 제1회 군산 김수미 영화제'는 내년 4월 3일간 군산시 일원에서 개최될 예정이며 김수미 배우 유족을 비롯해 영화인, 배우, 감독, 영화학계, 군산 시민과 관광객 등이 함께하는 영화축제로 준비된다.
영화제는 매년 4월 개최되는 연례 행사로 자리매김하고 '김수미 배우 특별상'과 '신인상'을 지속적으로 운영해 대한민국 영화계에서 활동하는 배우들을 조명하는 영화제 브랜드로 발전시킬 계획이다.
lbs0964@newspim.com