"거실 조명 켜줘"…롯데건설, 스마트홈 앱에 AI 음성제어 도입

AI 핵심 요약beta
- 롯데건설이 7일 스마트홈 음성제어 서비스를 선보였다.
- 스마트폰 앱에 말하면 조명·에어컨을 바로 제어한다.
- 롯데캐슬·르엘 단지부터 순차 적용할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자체 AI 플랫폼 활용
고령층 등 앱 조작 편의 개선
주차 확인·커뮤니티 예약까지 확대
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 스마트홈 애플리케이션(앱)의 여러 메뉴를 누르는 대신 음성으로 기기를 제어할 수 있도록 주거 서비스를 개선한다.
7일 롯데건설은 국내 건설사 최초로 스마트홈 앱에서 직접 음성을 인식해 세대 내 기기를 작동하는 'AI 음성인식 홈네트워크 제어 서비스'를 선보인다고 밝혔다.
롯데이노베이트와 공동으로 구축한 이번 서비스는 기존 홈네트워크 시스템인 '롯데 스마트홈 2.0'에 탑재된다. 향후 준공되는 롯데캐슬과 르엘 단지부터 순차적으로 적용한다.
입주민은 별도의 AI 스피커 등 추가 장비 없이 스마트폰의 '롯데 스마트홈 앱'으로 음성 명령을 내릴 수 있다. 앱에서 "거실 조명 켜줘", "에어컨 25도로 맞춰줘"라고 말하면 AI가 공간과 기기, 명령 내용을 분석한 뒤 홈네트워크를 통해 해당 기기를 제어한다. 조명 상태와 설정 온도 등 작동 결과는 앱 화면에서 확인할 수 있다.
기존에는 원하는 기능을 실행하기 위해 앱의 여러 메뉴를 단계별로 눌러야 했다. 롯데건설은 이 같은 번거로움을 줄이고 디지털 기기 조작에 익숙하지 않은 고령층 등도 스마트홈을 쉽게 이용할 수 있도록 음성인식 방식을 도입했다.
서비스 개발에는 롯데그룹의 자체 AI 플랫폼인 '아이멤버(Aimember)'를 활용했다. 롯데의 AI 기술을 실제 주거 환경에 접목한 사례다.
롯데건설은 조명 켜기·끄기와 에어컨 운전 및 온도 설정 등 사용 빈도가 높은 기능부터 음성인식 서비스를 제공한다. 이후 주차 위치 확인, 단지 내 커뮤니티 시설 예약, 에너지 관리 등으로 적용 범위를 확대할 계획이다.
롯데건설 관계자는 "앞으로도 고객이 더 쉽고 편리하게 누릴 수 있는 AI 주거 상품을 지속 확대할 것"이라며 "다양한 생활 서비스와 주거 데이터를 유기적으로 연결하는 '스마트 리빙 플랫폼'으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.
Q. 롯데건설이 선보이는 'AI 음성인식 홈네트워크 제어 서비스'는 무엇인가요?
A. 스마트홈 앱에서 음성 명령을 내려 세대 내 기기를 직접 제어할 수 있는 서비스입니다. 별도의 AI 스피커 없이 스마트폰의 '롯데 스마트홈 앱'만으로 이용할 수 있습니다.
Q. 음성으로 어떤 기능을 제어할 수 있나요?
A. 우선 조명 켜기·끄기와 에어컨 운전, 온도 설정 등 사용 빈도가 높은 기능을 지원합니다. 예를 들어 "거실 조명 켜줘", "에어컨 25도로 맞춰줘"라고 말하면 AI가 공간과 기기, 명령 내용을 분석해 해당 기기를 작동합니다.
Q. 기존 스마트홈 앱과 비교해 무엇이 달라졌나요?
A. 기존에는 원하는 기능을 실행하려면 앱의 여러 메뉴를 단계별로 눌러야 했습니다. 새 서비스는 음성만으로 기기를 제어할 수 있어 조작 단계를 줄였고, 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 고령층도 보다 쉽게 이용할 수 있도록 했습니다.
Q. 이 서비스에는 어떤 AI 기술이 적용됐나요?
A. 롯데그룹의 자체 AI 플랫폼인 '아이멤버(Aimember)'를 활용했습니다. 롯데이노베이트와 공동으로 구축했으며 기존 홈네트워크 시스템인 '롯데 스마트홈 2.0'에 탑재됩니다.
Q. 앞으로 음성인식 서비스는 어디까지 확대되나요?
A. 향후 준공되는 롯데캐슬과 르엘 단지부터 순차적으로 적용합니다. 기능도 조명과 에어컨 제어에서 주차 위치 확인, 단지 내 커뮤니티 시설 예약, 에너지 관리 등으로 확대할 계획입니다.
chulsoofriend@newspim.com