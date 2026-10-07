케이카, KG그룹 합류 기념 '빅 페스타'…벤츠 100원 구매 기회

AI 핵심 요약beta
- 케이카가 7일 KG그룹 합류 기념 행사를 열었다.
- 11월 5일까지 벤츠 C클래스 100원 구매 기회를 제공했다.
- 캐스퍼·토레스 반값 판매 등 혜택도 내놨다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 케이카가 KG그룹 합류를 기념해 벤츠 C클래스를 100원에 구매할 수 있는 기회를 제공하는 등 대규모 중고차 할인 행사에 나선다.
KG모빌리티플랫폼이 운영하는 직영 중고차 플랫폼 케이카는 오는 11월 5일까지 '케이카 빅 페스타'를 진행한다고 7일 밝혔다.
이번 행사에서는 추첨을 통해 기존 판매가 3280만원인 벤츠 C클래스 카브리올레를 100원에 구매할 수 있는 기회를 제공한다.
현대차 더 뉴 캐스퍼와 KGM 더 뉴 토레스도 각각 기존 판매가의 절반인 985만원과 1210만원에 구매할 수 있다.
케이카 회원은 로그인 후 캐스퍼 반값 구매 이벤트에 응모할 수 있으며, 카카오톡으로 이벤트를 3회 공유하면 토레스 반값 구매, 5회 공유하면 벤츠 100원 구매 이벤트에 참여할 수 있다.
당첨자는 11월 12일 발표된다. 차량 취득세와 보험료, 이전·관리 비용 등 부대비용은 당첨자가 부담해야 한다.
이 밖에도 6개월 무료 보증과 무료 배송, 특가 할인 등 구매 혜택을 제공한다. 렌트 대형차 계약 고객에게는 방문 정비 무료 혜택을, 안심직거래 차량 등록 및 거래 완료 고객에게는 커피 기프티콘을 증정한다.
정인국 KG모빌리티플랫폼 대표는 "KG그룹 가족사로서 새로운 출발을 맞아 고객들이 체감할 수 있는 혜택과 신뢰할 수 있는 중고차 구매 경험을 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com