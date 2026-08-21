케이카 "저연식·저주행 중고차 관심↑"…4만㎞ 이하 검색 24% 증가

AI 핵심 요약beta
- 케이카가 21일 저연식·저주행 중고차 관심 증가를 밝혔다.
- 7월 차량 검색량은 전월보다 6% 늘었다.
- 개소세 인하 종료로 2~4년차 중고차 선호가 커졌다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 신차 구매 부담이 커지면서 연식이 짧고 주행거리가 적으면서도 가격 경쟁력을 갖춘 중고차를 찾는 소비자가 늘고 있다.
케이카는 지난 6월과 7월 자사 앱과 웹사이트의 차량 검색 데이터를 분석한 결과 저연식·저주행 중고차에 대한 관심이 증가했다고 21일 밝혔다.
7월 전체 차량 검색량은 전월보다 6% 증가했다. 주행거리별로는 '4만㎞ 이하' 검색이 24.2% 늘어 가장 높은 증가율을 기록했다. '3만㎞ 이하'와 '2만㎞ 이하'도 각각 16.3%, 14.9% 증가했다.
연식별로는 '2023년식 이상' 검색이 13.8% 증가했고 2024년식 이상과 2022년식 이상도 각각 12.7%, 12.0% 늘었다. 반면 2025년식 이상은 8.5% 감소했고 2026년식은 0.2% 줄었다.
케이카는 지난달 자동차 개별소비세 한시 인하 종료로 신차 구매 부담이 커지면서 소비자들이 최신 연식보다는 가격과 차량 상태의 균형을 갖춘 2~4년차 중고차로 눈을 돌린 것으로 분석했다.
조은형 케이카 PM팀 애널리스트는 "최근 소비자들은 단순히 최신 연식만 찾기보다 가격과 차량 상태의 균형이 좋은 저연식·저주행거리 매물을 비교하고 있다"고 말했다.
chanw@newspim.com