메드팩토, 바이오 재팬 참가…항암제 후보 기술이전 논의

AI 핵심 요약beta
- 메드팩토는 7일 바이오재팬 2026 참가를 밝혔다.
- 일본서 글로벌 제약사와 기술이전 협력을 모색했다.
- 항암제 MP010 전임상 바탕 미팅 20여건을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메드팩토는 이달 9일까지 사흘 간 일본 요코하마에서 열리는 바이오 박람회 '바이오 재팬 2026'에 참가한다고 7일 밝혔다.
메드팩토는 글로벌 대형 제약사와 일본 현지 제약사, 바이오기업, 투자사 등을 만나 기술이전과 공동연구, 전략적 투자 유치 등 협력 방안을 모색한다.
특히 항암제 후보물질 'MP010'의 전임상 데이터와 임상시험 계획을 바탕으로 사전 예약된 파트너링 미팅 20여건을 진행할 예정이다.
MP010은 종양미세환경에서 과발현되는 EDB-FN에 선택적으로 결합하면서 암의 면역 회피와 전이에 관여하는 TGF-β(베타)를 표적으로 하는 후보물질이다. 메드팩토는 임상 진입 이후 항체·약물접합체(ADC) 등 다른 항암제와의 병용요법 개발도 추진할 계획이다.
메드팩토 관계자는 "MP010의 임상 진입이 임박한 만큼 전임상 단계에서 입증된 효능과 유효성 데이터를 바탕으로 해외 제약사들과 실질적인 기술이전 및 공동 개발 협의를 심도 있게 진행할 것"이라며 "아시아 최대 바이오 행사인 '바이오 재팬'을 발판 삼아 글로벌 파트너십 성과를 가시화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
바이오 재팬은 1986년 시작된 바이오 산업 전시회로, 글로벌 제약·바이오기업과 연구기관 등이 참가해 신약·헬스케어 분야의 사업 협력을 논의한다.
sykim@newspim.com