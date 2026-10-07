한화 AI 에너지 관리 시스템, 美 '2026 차세대 신기술' 선정

AI 핵심 요약beta
- 한화의 AI 에너지 플루오가 7일 차세대 신기술에 올랐다.
- 에너지 플루오는 전력·ESS·냉각을 통합 관제했다.
- 전력비 5~25% 절감, UL315 인증도 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화의 인공지능(AI) 기반 에너지 관리 시스템이 미국 경제·경영 혁신 전문 매체 패스트 컴퍼니(Fast Company)가 선정하는 '2026 차세대 신기술(Next Big Things in Tech)'에 이름을 올렸다.
한화는 한화퓨처프루프 자회사 트랜스그리드 에너지(TransGrid Energy)의 AI 기반 에너지 관리 시스템 '에너지 플루오(Energy Fluo™)'가 차세대 신기술 가운데 응용AI(Applied AI) 분야에 선정됐다고 7일 밝혔다.
트랜스그리드 에너지는 한화퓨처프루프의 자회사로 미국에서 데이터센터 등 대규모 전력 소비 인프라를 대상으로 전력 설비와 ESS, 관련 시설을 개발·운영하고 있다.
에너지 플루오는 AI 기술을 기반으로 전력 설비와 에너지저장장치(ESS), 냉각장치, IT 시스템 등 인프라 시설 전반의 전력 상황을 실시간 분석하고 운영자가 에너지 사용을 최적화할 수 있도록 지원하는 시스템이다. 현장 상황에 따라 전력 운영비를 5~25% 절감할 수 있다.
발전 설비와 배터리 에너지저장장치, 냉각장치 등 개별 운영 설비뿐 아니라 외부 환경 변화까지 하나의 시스템으로 연결해 전력 생산과 저장, 소비를 통합 관제할 수 있도록 한 것이 특징이다.
에너지 플루오는 지난 3월 AI 기술 안전 표준 기준인 'UL315' 인증도 받았다. 주요 의사결정 과정에서는 AI가 에너지 최적화 방안을 제시하고 최종 통제는 운영자의 승인을 거치도록 설계됐다.
패스트 컴퍼니는 에너지 플루오가 머신러닝과 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 데이터센터 자체 모니터링과 문제 원인 분석, 전력 소비 최적화를 위한 대응 방안 결정 등의 역량을 갖췄다고 평가했다. 미국 프라임 그룹(Prime Group)이 전국 규모의 엣지 데이터센터 구축에 해당 기술을 도입한 사례도 소개했다.
박영춘 트랜스그리드 에너지 대표는 "복잡성이 극대화된 데이터센터 전력망은 더 이상 파편화된 개별 관리 방식으로 감당하기 어렵다"며 "에너지 플루오는 제한된 한도 내에서 더 많은 전력을 데이터센터 설비 가동에 유연하게 투입하고 전체 시설을 통합 관제할 수 있도록 도와준다"고 말했다.
패스트 컴퍼니의 '차세대 신기술'은 31개 분야에서 혁신을 주도하고 사회의 미래를 변화시킬 잠재력을 가진 기술을 선정하는 프로그램이다. 지난해에는 구글과 볼보, 삼성전자 등이 이름을 올렸다.
heoneykim@newspim.com