SK이노베이션, AI 데이터센터용 통합 에너지 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션이 16일 AI 데이터센터용 통합 에너지 솔루션을 공개했다.
- 재생에너지·BESS·SMR·LNG를 묶어 전력 수요에 맞춘 공급안을 제시했다.
- 부산 WCE서 AI 성장 뒷받침할 에너지 사업 확대 방침을 밝혔다.
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SKT·SK하이닉스 AI 기술도 전시…에너지부터 반도체까지 연결
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SK이노베이션이 재생에너지와 배터리 에너지저장시스템(BESS), 소형모듈원자로(SMR), 액화천연가스(LNG) 등을 결합한 인공지능(AI) 데이터센터용 통합 에너지 솔루션을 선보인다.
SK이노베이션은 16일부터 18일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026 기후산업국제박람회(WCE)'에 참가한다고 16일 밝혔다.
이번 전시에서는 AI 산업 확대로 늘어나는 전력 수요에 대응하기 위한 에너지 생산·저장·운영 기술을 소개한다. 재생에너지와 BESS, SMR, LNG 등 여러 에너지원을 고객의 전력 수요에 맞춰 조합해 안정적인 공급 방안을 제시한다는 구상이다.
먼저 SK이노베이션은 글로벌 재생에너지 사업 현황을 소개한다. 올해 5월 말 기준 약 5.3GW 규모의 글로벌 재생에너지 파이프라인을 확보하고 있으며 베트남 등 동남아시아에서도 태양광과 풍력 사업을 확대하고 있다.
전남 해상풍력은 지난해 5월 상업운전을 시작했다. SK이노베이션은 향후 발전 규모를 900MW까지 확대할 계획이다.
재생에너지의 간헐성을 보완하는 BESS 기술도 전시한다. SK온은 예측 기반 배터리 관리 기술과 팩 단위 설계를 적용해 안전성과 전력 운영 효율, 시스템 확장성을 높였다. 회사는 재생에너지와 BESS를 함께 활용해 AI 데이터센터 등 대규모 전력 수요처에 안정적으로 전력을 공급한다는 계획이다.
SMR 분야에서는 미국 테라파워와의 협력 현황을 소개한다. 테라파워가 미국 와이오밍주에서 추진 중인 나트륨(Natrium) 원전은 지난 3월 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 건설허가를 받았다. SK는 테라파워와 차세대 SMR 생태계 구축을 추진하고 있다.
LNG 열병합발전도 통합 에너지 설루션의 한 축으로 제시한다. SK이노베이션은 LNG 밸류체인을 기반으로 전기와 열을 함께 공급하는 발전 역량을 활용해 데이터센터 등 대규모 수요처를 대상으로 분산형 발전 사업을 확대하고 있다.
이번 전시에서는 각 에너지원을 개별적으로 공급하는 데 그치지 않고 고객별 전력 수요에 따라 여러 전원을 조합하는 사업 모델을 강조한다. 에너지 생산부터 저장·공급, 운영 최적화까지 연결하는 통합 에너지 사업자로 사업 영역을 넓힌다는 계획이다.
SK그룹의 AI 관련 기술도 함께 선보인다. 다양한 에너지원을 통합 운영하는 AI 기반 '인텔리전트 파워 플랜트(Intelligent Power Plant)'와 SK텔레콤의 'AI 팩토리', SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 등을 전시한다.
SK이노베이션 관계자는 "AI 산업의 성장을 뒷받침하기 위해서는 대규모 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 에너지 해법이 필요하다"며 "재생에너지, BESS, SMR, LNG 열병합발전 등 다양한 에너지원을 활용해 고객별 맞춤형 통합 에너지 설루션을 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com