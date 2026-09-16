포스코이앤씨, 천안 부성2지구 '더샵 천안라크원' 1290가구 10월 분양 예정

AI 핵심 요약beta
- 포스코이앤씨가 10월 천안 더샵 천안라크원을 분양한다.
- 단지는 1290가구 규모로 중대형 평면 위주로 조성된다.
- 부성역 예정지와 성성호수공원 인접 입지가 강점이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 포스코이앤씨가 오는 10월 충청남도 천안시 서북구 부대동 일원(부성2 도시개발구역)에 조성되는 '더샵 천안라크원'을 분양할 예정이다.
해당 단지는 지하 2층~지상 최고 37층, 10개 동, 총 1,290가구 규모로 건립된다. 전용면적별 세부 공급 물량은 △84㎡A 374가구 △84㎡B 306가구 △102㎡ 408가구 △118㎡ 202가구로, 전 세대가 중대형 평면으로 구성된다.
앞서 포스코이앤씨가 천안 및 아산 일대에 공급한 주요 단지들은 지역 내 관련 지표에서 상위권을 유지하고 있다. 부동산 플랫폼 호갱노노 자료에 따르면, 천안시 불당동 '천안불당지웰더샵'의 3.3㎡당 평균 매매가는 2,688만 원으로 불당동 내 시세 1위를 기록하고 있다. 또한 아산 탕정지구에 공급된 '더샵 탕정인피니티시티'는 2024년 진행된 세 차례 분양에서 1차 52.6대 1, 2차 30.4대 1, 3차 16.3대 1의 1순위 청약 경쟁률을 각각 기록한 바 있다.
단지 내부는 전 세대 남향 위주 배치와 4베이(Bay) 판상형 구조가 적용됐다. 특히 전용면적 118㎡ 타입의 경우 전 세대를 남서향으로 배치해 단지 인근에 위치한 성성호수공원 조망이 가능하도록 설계가 도입됐다.
사업지는 성성호수공원에 인접해 있으며, 두정동과 신부동 일대의 기존 주거 인프라를 공유할 수 있다. 대중교통망으로는 단지 반경 약 500m 거리에 수도권 전철 1호선 부성역 신설이 예정되어 있으며, 광역 교통망으로 KTX 천안아산역과 천안IC 진입이 가능하다. 인근 상업 및 편의시설로는 대형 유통시설(코스트코, 이마트)과 성성·부성지구 상업시설이 위치하며, 삼성SDI 천안사업장 및 천안일반산업단지 등과 인접해 있다.
교육 시설로는 부성지구 내 성성4초등학교와 업성중학교가 오는 2029년 3월 개교를 목표로 추진 중이며, 성성지구 내 형성된 학원가를 이용할 수 있다.
'더샵 천안라크원'의 견본주택은 오는 10월 중 충청남도 천안시 서북구 두정동 일원에 개관할 예정이다.
ohzin@newspim.com