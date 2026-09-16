LS증권, '투혼클럽' 문화 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 12일 투혼클럽 고객 대상 문화세미나를 열었다.
- 서울 여의도 콘래드호텔서 김찬용 도슨트가 강연했다.
- LS증권은 고객 접점 확대용 문화콘텐츠를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LS증권은 우수고객 멤버십 '투혼클럽' 고객을 대상으로 문화 세미나를 열었다고 16일 밝혔다.
세미나는 지난 12일 오전 10시 서울 여의도 콘래드호텔에서 진행됐다. LS증권은 우수고객에게 문화 콘텐츠를 제공하고 고객 접점을 넓히기 위해 이번 행사를 마련했다.
강연에는 약 20년간 전시 현장에서 활동해온 김찬용 도슨트가 참여했다. 김 도슨트는 국내 1호 전업 전시해설가로, '명작을 알아보는 눈'을 주제로 미술시장의 최근 흐름과 작품을 선별하는 관점 등을 소개했다.
투혼클럽은 LS증권의 우수고객 대상 VIP 멤버십 서비스다. 대상 고객에게 ▲VIP 투자세미나 초청 ▲문화공연·전시회 초청 ▲생일 상품권 ▲명절 선물 ▲전용 상담 서비스 등을 제공한다.
윤원재 LS증권 마켓솔루션사업부 대표는 "단순한 자산관리를 넘어 고객들의 수요에 부합하는 다양한 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com