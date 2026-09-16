NH농협카드, 실무자 대상 정보보호 교육…'3·6·9월' 맞춤 교육 이어가

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드는 15일 본사에서 실무자 대상 정보보호 교육을 했다.
- 3·6·9월 정보보호의 달 세 번째 프로그램으로 70여명이 참여했다.
- 고객정보 동의 절차와 사고 대응을 교육하며 보안 역량을 높이기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드가 고객 정보를 직접 다루는 실무자를 대상으로 개인·신용정보 보호 교육을 실시했다.
NH농협카드는 지난 15일 서울 서대문구 본사에서 임직원의 보안 의식을 높이고 안전한 정보보호 문화를 정착시키기 위한 '개인(신용)정보 보호 교육'을 진행했다고 16일 밝혔다.
이번 교육은 NH농협카드가 지난 2월 선포한 '3·6·9월 정보보호의 달' 운영 방침에 따른 세 번째 프로그램이다. 앞서 3월에는 책임자급, 6월에는 과·차장급을 대상으로 맞춤형 교육을 진행했다.
이번에는 고객 정보를 직접 취급하는 실무자 70여명이 참여했다. 한국인터넷진흥원(KISA) 소속 주영선 전문강사가 금융 IT 환경 변화와 실제 정보유출 사고 사례를 중심으로 강연했다.
교육에서는 ▲고객 정보 활용 시 동의 절차와 준수사항 ▲개인정보 사고 발생 시 대응 조치 등 현장에서 바로 적용할 수 있는 내용이 다뤄졌다.
NH농협카드는 직급과 업무 특성에 맞춘 교육을 지속하면서 전사적인 정보보호 역량을 강화한다는 계획이다.
이정환 NH농협카드 사장은 "고객의 금융 정보를 안전하게 보호하는 것은 금융회사의 기본적 책무이자 최우선 과제"라며 "앞으로도 맞춤형 보안 교육을 지속 강화해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 정보보호 체계를 유지해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com