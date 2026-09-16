금융위-카자흐 금융당국, 협력 세미나 개최..."정책 노하우 공유"

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장이 16일 카자흐스탄 금융당국과 협력 강화 방안을 논의했다.
- 양측은 한국의 정책 경험 공유와 금융기관 상호진출 지원에 뜻을 모았다.
- 한-카자흐 금융협력세미나서 금융규제·AIFC 전략도 공유했다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 이억원 금융위원장은 16일 오전 아빌카시모바 마디나 예라실로브나(Abylkassymova Madina Yerassylovna) 카자흐스탄 금융시장규제·발전청(ARDFM: Agency of Regulation and Development of the Financial Market) 청장을 만나 한국-카자흐스탄 간 금융협력 강화 방안을 논의했다.
이 위원장은 "양국 간 경제·산업 협력이 확대되는 만큼 실물경제를 뒷받침할 금융 협력이 중요하며, 한국의 정책 경험과 노하우를 적극 공유하고, 양국 금융기관의 상호진출과 성장에 필요한 협력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
아빌카시모바 청장은 "'제1차 한-중앙아시아 정상회의'를 계기로 지난 3월에 이어 다시 방한하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "이날 개최되는 금융협력세미나를 계기로 양국 간 금융협력을 더욱 확대해 나가자"고 제안했다.
같은 날 해외금융협력협의회(해금협)가 주최하고 양국 금융당국이 공동으로 후원한 한-카자흐 금융협력세미나가 개최됐다. '안정과 성장을 위한 금융협력의 새로운 장(Opening a New Chapter in Financial Cooperation for Stability and Growth)'을 주제로 열린 이번 세미나에는 양국 금융당국 및 유관기관 관계자 60여 명이 참석했다.
세미나에서 카자흐스탄 측은 카자흐스탄의 은행부문 중심의 금융규제 동향, 아스타나 국제금융센터(AIFC: Astana International Financial Center) 발전전략을 소개했고, 한국 측은 은행부문 회복력·금융시스템 안정, 부실채권(NPL) 정리 및 자본시장 인프라 구축 경험을 공유하였다. 양측은 앞으로도 정부 및 유관기관 간 정책적 소통과 금융협력을 이어나가기로 뜻을 모았다.
ssup825@newspim.com