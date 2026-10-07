코오롱 아카이브 앱크, 론칭 첫 앰버서더에 배우 김도연

AI 핵심 요약beta
- 아카이브 앱크가 7일 김도연을 첫 앰버서더로 발탁했다
- 브랜드는 김도연과 화보를 공개하고 플링 컬렉션을 선보였다
- 가로수길·성수 옥외광고와 31일까지 15% 할인도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코오롱인더스트리FnC부문(코오롱FnC)이 전개하는 브랜드 '아카이브 앱크'는 론칭 이래 첫 앰버서더로 배우 김도연을 발탁했다고 7일 밝혔다.
아카이브 앱크는 배우와 가수를 오가며 확고한 취향을 보여주는 김도연의 패션 페르소나가 브랜드가 추구하는 태도와 부합해 앰버서더로 선정했다고 밝혔다. 이를 기념해 패션 매거진 보그와 함께한 화보를 공개했으며, 시그니처 '플링백'과 '플링 호보백', 26FW 시즌 신규 플링 컬렉션을 선보였다.
서울 신사동 가로수길과 성수역 등 유동 인구가 많은 곳에서는 대형 옥외광고도 전개한다. 공식 온라인 스토어에서는 오는 10월 31일까지 플링 컬렉션을 15% 할인 판매한다.
김도연은 지난 9월 16일 오픈한 '더 아카이브 앱크 서촌' 컨셉스토어 오프닝 행사에 참석하며 브랜드와의 동행을 예고한 바 있다.
아카이브 앱크 관계자는 "자신만의 확고한 취향을 지닌 김도연과 함께 아카이브 앱크의 시그니처 플링 라인업을 더욱 매력적으로 선보일 수 있게 되었다"며 "남은 하반기도 앰버서더 김도연과 함께 브랜드의 철학을 깊이 있게 전달할 다채로운 행보를 이어갈 것"이라고 전했다.
fineview@newspim.com