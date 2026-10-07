파리바게뜨 '파란라벨', 싱가포르 28개 전 매장 확대

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 7일 파란라벨을 싱가포르 전점에 출시했다.
- 지난 2월 시범 판매 후 28개 매장으로 확대했다.
- 할랄 인증을 마치고 현지 건강 베이커리 공략을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한국에서 건강 베이커리 대중화를 이끈 파리바게뜨의 '파란라벨'이 싱가포르 전 매장에서 판매를 시작하며 글로벌 시장에 진출했다.
파리바게뜨는 지난 2월 싱가포르 파라곤점에서 파란라벨을 해외 최초로 선보였고, 시범 운영으로 현지 반응을 확인한 뒤 최근 28개 전 매장으로 판매를 확대했다. 현재 빵류 5종과 샌드위치 2종 등 총 7종을 판매 중이다. 전점 확대 이후 식빵 카테고리의 30일 평균 매출은 확대 전인 5~7월 평균 대비 57% 증가했고, 샌드위치·샐러드 카테고리도 10% 성장했다.
'스모크드 살몬 리코타 샌드위치', '로스티드 치킨 리코타 샌드위치', '멀티그레인 호밀빵' 등이 판매 상위에 올랐다. 파리바게뜨는 올해 싱가포르 28개 전 매장의 MUIS 할랄 인증도 마쳐 무슬림 소비자를 포함한 폭넓은 고객층을 확보했다. 매장에서는 '파란라벨'이라는 한글 브랜드명을 그대로 적용해 한국적 정체성을 강조했다.
파란라벨은 파리바게뜨가 지난해 2월 국내에 론칭한 브랜드로, 국내 누적 판매량은 3400만개를 넘어섰다.
파리바게뜨 관계자는 "한국에서 제품 경쟁력을 검증한 파란라벨이 싱가포르 소비자들에게도 좋은 반응을 얻으며 현지 건강 베이커리 시장에 새로운 수요를 만들어가고 있다"며 "향후 미국 등 다른 진출국에 판매 확대를 추진해 파란라벨을 글로벌 건강 베이커리 브랜드로 육성해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com