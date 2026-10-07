車 디스플레이 강화유리 수입규제 푼다…업계 "투자 걸림돌 해소"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 7일 디스플레이 규제 완화 방안을 내놨다.
- 자동차용 강화유리 수입승인 제외 등 핵심 규제를 풀었다.
- 업계는 신시장 투자와 AI 도입 확대에 기대를 걸었다.
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디스플레이협회 "車 디스플레이 투자·생산 확대 기대"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정부가 자동차용 디스플레이 핵심 소재인 강화유리를 수입승인 대상에서 제외하는 등 디스플레이 산업 규제 완화에 나선다. 업계는 자동차 디스플레이를 비롯한 신시장 투자와 생산 확대의 걸림돌이 줄어들 것으로 기대했다.
한국디스플레이산업협회는 7일 입장문을 내고 전날 규제합리화위원회가 발표한 '디스플레이 산업 현장규제 개선방안'에 대해 환영한다고 밝혔다. 이번 대책에는 강화유리 수입승인 대상 제외와 재생에너지 직접전력거래(PPA) '다수 대 다수' 방식 확대, 국가핵심기술 분야의 생성형 인공지능(AI) 활용기준 마련 등이 담겼다.
특히 업계는 자동차 디스플레이용 강화유리 규제 완화에 주목하고 있다. 국내 기업들이 자동차 디스플레이를 차세대 성장시장으로 보고 투자를 확대하는 가운데 핵심 소재를 보다 원활하게 조달할 수 있는 기반이 마련됐다는 평가다.
생성형 AI 활용기준 마련도 디스플레이 제조 현장의 AI 도입 확대에 도움이 될 것으로 기대된다. 디스플레이 기술이 국가핵심기술로 지정돼 있어 생성형 AI 활용 과정에서 기술 유출 우려가 컸던 만큼 명확한 기준이 마련되면 제조 AI 적용과 생산성 향상에 속도가 붙을 수 있다는 것이다.
협회는 PPA 거래방식 확대를 통해 기업들의 재생에너지 확보 여건도 개선될 것으로 전망했다. 협회는 "이번 규제 개선을 적극 활용해 새로운 수요시장을 창출하고 경쟁국과의 기술 격차를 확대해 한국 디스플레이 산업의 경쟁력을 더욱 공고히 할 것"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com