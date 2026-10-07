HS효성, 한글날 제정 100주년 맞아 'HS효성체' 무료 배포

AI 핵심 요약beta
- HS효성이 7일 한글날 100주년 맞아 HS효성체 무료 배포했다.
- HS효성체는 2024년 출범과 함께 공개한 전용 서체다.
- 대중 소통 확대와 한글 글꼴 다양성 기여 뜻을 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HS효성이 한글날 제정 100주년을 맞아 전용 서체인 'HS효성체'를 홈페이지를 통해 무료 배포한다고 7일 밝혔다.
HS효성체는 2024년 7월 1일 HS효성 출범 당시 구축한 기업 정체성(CI)과 함께 선보인 전용 서체다.
HS효성의 CI인 '마스테리아(MASTERIA)'는 별과 나무에서 영감을 얻어 인류에 무한한 가능성과 가치를 제공하겠다는 그룹의 비전을 담고 있다. HS효성체 역시 이 같은 철학을 바탕으로 기하학적 산세리프(Geometric Sans-serif) 양식으로 제작됐다.
HS효성은 HS효성체가 깔끔하고 균형 잡힌 조형미와 높은 가독성을 갖춘 현대적인 서체로, 회사의 진취적 기상과 강건함을 표현한다고 설명했다.
이번 대외 배포는 사내 임직원의 제안에서 출발했다. 한 임직원은 사내 게시판을 통해 "여러 문서에 회사 폰트가 적용된 모습을 볼 때마다 가독성이 좋고 브랜드 색깔이 잘 드러난다"며 "무료로 배포해 많은 사람들이 활용할 수 있으면 좋겠다"고 제안했다.
HS효성은 당초 전용 서체의 대외 배포를 신중히 검토했지만 대중과의 소통을 확대하고 한글 글꼴 다양성에 기여할 수 있다는 점을 고려해 임직원 아이디어를 수용하기로 했다.
HS효성 브랜드팀 관계자는 "이번 전용 서체 무료 배포는 HS효성의 '가치 또 같이'라는 가치경영의 의미를 함께 담고 있다"며 "기업의 브랜드 자산을 회사 내부에만 두지 않고 대중과 나눠 일상에서 자유롭게 활용될 수 있어 더욱 뜻깊다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com