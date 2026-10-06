세종교육청, 한글날 100주년 '세종이·자람이' 이모티콘 무료 배포

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카카오톡 채널 신규 이용자 2만5000명에 선착순 제공

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 한글날 제정 100주년을 맞아 한글의 가치와 의미를 친근하게 알리기 위해 공식 마스코트 '세종이'와 '자람이'를 활용한 그림말(이모티콘)을 무료로 배포한다.

6일 시교육청에 따르면 '세종이·자람이의 한글생활'을 주제로 제작한 움직이는 이모티콘 16종을 이날부터 선착순 2만5000명에게 제공한다.

세종시교육청이 한글날 제정 100주년을 맞아 제작한 '세종이‧자람이' 그림말(이모티콘). [사진=세종시교육청] 2026.10.06 vincent977@newspim.com

이번 이모티콘은 한글 자모를 활용한 일상적인 문구에 세종이와 자람이 캐릭터를 결합해 친근하고 재미있게 한글을 접할 수 있도록 제작했다.

'가-가보자고!', '나-나 집에 갈래', '다-다 계획이 있구나?' 등 한글 자모의 특징을 살린 표현을 담아 일상적인 대화에서 활용할 수 있도록 구성했다.

이모티콘은 시교육청 공식 카카오톡 채널을 새로 추가한 이용자에게 16종 세트로 제공되며 지급일로부터 30일간 무료로 사용할 수 있다.

시교육청은 그동안 제작·배포한 '세종이'와 '자람이' 이모티콘도 그림 파일 형태로 홈페이지에 공개해 누구나 활용할 수 있도록 하고 있으며, 이번에 제작한 이모티콘도 배포 기간 종료 후 홈페이지에 공개할 예정이다.

여정숙 소통담당관은 "한글날 제정 100주년을 맞아 세종이와 자람이를 통해 한글의 소중한 가치와 의미를 시민들에게 친근하게 전달하고자 이모티콘을 마련했다"며 "앞으로도 교육공동체와 시민들이 세종교육을 더욱 가깝게 느낄 수 있도록 친근하고 다양한 홍보 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

한편 시교육청은 공식 카카오톡 채널과 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 온라인 홍보 매체를 통해 세종교육의 주요 정책과 소식을 교육공동체와 시민들에게 알리고 있다.

vincent977@newspim.com