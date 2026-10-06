참여형 체험·전시·공연 한가득...'세종한글축제' 나들이 가볼까

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9~11일 중앙공원·호수공원서 개최...한글 가치·매력 만끽

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 한글날 제정 100주년을 맞아 한글의 가치와 매력을 시민과 함께 즐기는 '2026 세종한글축제'가 오는 9~11일 세종중앙공원과 호수공원 일원에서 펼쳐진다.

6일 세종시에 따르면 올해 세종한글축제는 한글 체험부터 공연까지 다양한 프로그램이 마련되며 시민이 직접 참여하고 즐기는 축제로 꾸며진다.

'2026 세종한글축제'가 오는 9~11일 세종중앙공원과 호수공원 일원에서 펼쳐진다. [사진=세종시] 2026.10.06 vincent977@newspim.com

시가 주최하고 세종시문화관광재단이 주관하는 축제는 중앙공원 도시축제마당을 중심으로 낮에는 한글 체험과 전시·참여 프로그램을, 저녁에는 다양한 공연을 선보인다.

개막일인 9일에는 공군 블랙이글스 에어쇼와 한글 드론 축하공연을 비롯해 1만3000여 명이 참여하는 '2026 한글런'이 열린다. 외국어 가사를 한글로 바꿔 부르는 '한글 노래 경연대회'와 안다미로아트컴퍼니의 무용극 '문', 국립정동극장 주제공연 '광대' 등도 관람객을 만난다.

10일에는 한글 국제 인공지능 콘텐츠 토크콘서트와 영상 공모전 시상식, 태권도진흥재단의 '위대한 태권도', 'K-댄스, 세종' 등이 진행된다. 밤에는 불꽃·드론공연이 축제 분위기를 더한다.

세종예술의전당 광장에서는 한글과 독서문화를 결합한 '한글 반딧불이 집현전'도 열린다. 시민들이 책과 함께 한글의 가치를 느낄 수 있는 프로그램으로 꾸며진다.

축제 마지막 날인 11일에는 맞춤법과 속담, 순우리말 실력을 겨루는 '황금 종을 울려라!'를 비롯해 창작 음악극 '세상에서 가장 귀한', 세종 울트라 틴즈 댄스, '한글나라의 앨리스' 등이 펼쳐진다.

폐막식에서는 국립심포니오케스트라의 특별공연이 이어지며 사흘간의 축제를 마무리한다.

축제 기간 한글·친환경 놀이터와 시민이 직접 기획·운영하는 '축제 속 작은 축제', 한글상품박람회와 세종 한글 술술축제, 한글문화특별기획전 '세종과 남준' 등도 상시 운영된다.

시는 한글런과 드론쇼, 폐막공연 등을 통해 행정수도 특별법의 연내 제정을 기원하는 메시지도 전달할 예정이다.

자세한 일정과 프로그램은 '2026 세종한글축제' 홈페이지와 인스타그램에서 확인할 수 있다.

이재강 한글문화도시과장은 "올해 축제는 격식을 덜어내고 시민이 주인공이 되는 무대로 준비했다"며 "누구나 편안하게 한글의 가치와 문화를 즐길 수 있는 축제가 되도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com