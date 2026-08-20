세종중앙공원서 더 다채롭게…'세종한글축제' 시민 참여형 콘텐츠 확대

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 20일 세종한글축제를 10월 9~11일 연다고 밝혔다.
- 올해 축제는 주무대를 중앙공원으로 옮겨 시민 참여를 늘린다.
- 한글날 100주년·훈민정음 580주년 기념행사도 펼쳐진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주무대 이전·의전행사 축소·체험 프로그램 강화
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 대표 축제인 '세종한글축제'가 50일 앞으로 다가왔다. 올해 축제는 주무대를 세종호수공원에서 세종중앙공원으로 옮기고 시민 참여형 프로그램을 확대한다.
20일 시에 따르면 '2026 세종한글축제'가 오는 10월 9~11일 3일간 세종호수공원과 중앙공원 일원에서 펼쳐진다.
올해 축제는 한글날 제정 100주년과 훈민정음 반포 580주년을 기념해 '온 누리에 한글'을 슬로건으로 진행된다. 문화체육관광부의 '2026~2027 문화관광축제'로 선정된 이후 처음 열리는 행사다.
시는 개막식 등 의전행사를 축소하고 시민 참여 콘텐츠를 강화한다. 축제 주무대는 기존 세종호수공원에서 세종중앙공원 도시축제마당으로 이전한다.
중앙공원의 넓은 잔디 공간을 활용해 공연과 체험 구역을 배치하고 행사 동선을 조정할 계획이다.
첫날인 한글날엔 '2026 한글런', 공군 블랙이글스 에어쇼, 한글 노래 경연대회 등이 열린다. 국립정동극장 공연과 야간 드론 공연도 예정돼 있다.
둘째 날엔 태권도진흥재단의 '위대한 태권도 공연'과 독서·한글문화를 결합한 '반딧불이 집현전' 등이 진행된다.
축제 기간 세종호수공원과 중앙공원에서는 '2026 한글문화특별기획전', 한글 상품 박람회, 한글 놀이터 등 상설 프로그램도 운영된다.
마지막 날엔 국립심포니콘서트오케스트라 공연과 울트라 틴즈 댄스 경연이 열린다. 지역 예술인과 시민이 참여하는 공연과 거리예술, '장원급제 유교대회' 등도 행사장 곳곳에서 진행된다.
축제의 세부 일정과 공간별 프로그램은 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
vincent977@newspim.com