세종시, '한글 국제 인공지능 영상공모전' 참가자 모집

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AI·한글문화 접목 콘텐츠 발굴...9월1일까지 신청 접수

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 생성형 인공지능과 한글문화를 접목한 콘텐츠 발굴을 위한 2026 한글대전 '한글 국제 인공지능(AI) 영상공모전' 참가자를 다음 달 1일까지 모집한다.

5일 시에 따르면 이번 공모전 주제는 '한글 이야기로 연결되는 세상'으로, 한글의 가치와 미래 가능성을 생성형 인공지능 영상으로 자유롭게 표현하면 된다.

세종시가 다음 달 1일까지 2026 한글대전 '한글 국제 인공지능(AI) 영상공모전' 참가자를 모집한다. [사진=세종시] 2026.08.05 vincent977@newspim.com

출품작은 생성형 인공지능으로 제작한 3분 이상 5분 이내의 미발표 영상으로, 시는 전문가 심사와 공개검증 절차를 거쳐 최종 수상작을 선정할 계획이다.

수상작은 오는 10월 10일 세종중앙공원에서 열리는 '2026 세종한글축제' 기간 중 상영 및 시상한다.

출품작 가운데 대상 1점(500만 원) 등 총 10점을 선정해 1500만 원의 상금을 수여한다.

국적과 연령 제한 없이 개인 또는 단체 누구나 참가할 수 있으며, 자세한 사항은 시 문화관광재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

남궁호 문화체육관광국장은 "이번 공모전은 생성형 인공지능 시대에 한글의 가치와 창의성을 세계와 함께 나누는 뜻깊은 기회"라며 "국내외 창작자들의 참신한 아이디어가 담긴 다양한 작품이 출품되길 기대한다"고 말했다.

vincent977@newspim.com