세종시, '한글 국제 인공지능 영상공모전' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 5일 생성형 AI 한글영상 공모 참가자를 다음 달 1일까지 모집했다
- 한글 이야기로 연결되는 세상 주제로 3~5분 AI 영상 10월 10일 축제에서 상영·시상한다
- 국적·연령 제한 없이 총 10점 선정해 1500만 원 상금을 수여한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 생성형 인공지능과 한글문화를 접목한 콘텐츠 발굴을 위한 2026 한글대전 '한글 국제 인공지능(AI) 영상공모전' 참가자를 다음 달 1일까지 모집한다.
5일 시에 따르면 이번 공모전 주제는 '한글 이야기로 연결되는 세상'으로, 한글의 가치와 미래 가능성을 생성형 인공지능 영상으로 자유롭게 표현하면 된다.
출품작은 생성형 인공지능으로 제작한 3분 이상 5분 이내의 미발표 영상으로, 시는 전문가 심사와 공개검증 절차를 거쳐 최종 수상작을 선정할 계획이다.
수상작은 오는 10월 10일 세종중앙공원에서 열리는 '2026 세종한글축제' 기간 중 상영 및 시상한다.
출품작 가운데 대상 1점(500만 원) 등 총 10점을 선정해 1500만 원의 상금을 수여한다.
국적과 연령 제한 없이 개인 또는 단체 누구나 참가할 수 있으며, 자세한 사항은 시 문화관광재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.
남궁호 문화체육관광국장은 "이번 공모전은 생성형 인공지능 시대에 한글의 가치와 창의성을 세계와 함께 나누는 뜻깊은 기회"라며 "국내외 창작자들의 참신한 아이디어가 담긴 다양한 작품이 출품되길 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com