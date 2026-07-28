올 가을 세종서 '한글 상품 박람회'…참가 부스·푸드트럭 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 세종시와 세종창조경제혁신센터는 28일 한글 상품 박람회 참가 기업과 푸드트럭을 다음 달 25일까지 모집했다
- 오는 10월 9~11일 세종중앙공원에서 한글과 세종대왕을 소재로 한 상품·콘텐츠 박람회를 무료 부스로 개최했다
- 지역기업 판로 확대를 위해 지역 사업장과 거주자에게 가산점을 부여하고 지난해 첫 박람회에서는 8600만원 매출과 1만6000여명 방문을 기록했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 오는 10월 세종에서 열리는 '2026 한글 상품 박람회' 참가기업과 푸드트럭 참가 신청이 다음 달 25일까지 진행된다.
세종시와 세종창조경제혁신센터는 한글과 세종대왕을 소재로 한 다양한 상품과 콘텐츠를 선보이는 '2026 한글 상품 박람회'에 참여할 전시·판매·체험 부스 운영기업과 푸드트럭 사업자를 모집한다고 28일 밝혔다.
'한글 상품 박람회'는 한글과 세종대왕을 소재로 한 상품과 문화요소의 창의적·산업적 가능성을 알리기 위해 오는 10월 9~11일 세종중앙공원 도시축제마당에서 열린다.
박람회에서는 한글 굿즈와 문구류, 생활용품, 공예품, 식음료 등을 선보이는 전시·판매 부스를 비롯해 체험·이벤트 부스와 푸드트럭 등이 운영된다.
모집 규모는 전시·판매·체험 부스와 푸드트럭 각 30여 개다. 참가비는 무료다.
전시·판매·체험 부스에는 한글이나 세종대왕을 소재로 한 상품·콘텐츠·서비스를 보유하거나 교육·제작·문화콘텐츠 등 참여형 프로그램을 운영할 수 있는 기업과 사업자, 단체 등이 신청할 수 있다.
푸드트럭은 관련 업종의 사업자등록과 영업신고 요건을 갖추고 위생교육 이수와 안전장비 구비가 가능한 사업자를 대상으로 모집한다.
세종창조경제혁신센터는 행사 주제와의 적합성과 상품 및 프로그램 구성, 현장 운영 가능성 등을 기준으로 내·외부 심사위원의 서면심사로 참가 기업 및 사업자를 선정할 예정이다.
특히 지역기업의 판로 확대와 지역경제 활성화를 위해 지역 내 사업장과 거주자에게 선정심사 시 가산점을 부여할 계획이다.
참가 신청은 관련 서류를 작성해 전자우편으로 제출하면 된다.
자세한 사항은 세종창조경제혁신센터 누리집 모집 공고를 확인하거나 센터 기술창업팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
시 관계자는 "지난 박람회를 통해 세종시 소재 문화콘텐츠 기업의 우수한 역량을 확인할 수 있었다"며 "2026 세종한글축제와 한글런의 한가운데에서 개최하는 올해 박람회에 시민과 지역기업의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
한편 지난해 처음 개최된 한글 상품 박람회에는 34개 부스와 푸드트럭이 3일간 약 8600만 원의 매출을 올렸으며, 1만 6000여 명이 행사장을 방문했다.
vincent977@newspim.com