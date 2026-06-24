세종시, 한글날 100주년 기념 '한글런' 참가자 모집

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10월 9일 세종중앙공원서 개최…10.9㎞·5.15㎞ 코스 운영

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 한글날 제정 100주년을 맞아 한글의 의미를 달리기로 되새기는 '2026 한글런' 참가자를 모집한다고 24일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 한글런은 세종시의 대표 문화·체육·관광 연계 프로그램으로, 오는 10월 9일 한글날 오전 세종중앙공원 일원에서 열린다.

'2026 한글런' 포스터. [사진=세종시] 2026.06.24 gyun507@newspim.com

이번 대회는 한글날을 상징하는 10.9㎞ 코스와 세종대왕 탄신일을 의미하는 5.15㎞ 코스로 운영된다. 참가자들은 세종중앙공원 도시축제마당을 출발해 세종 도심 일대를 달리게 된다.

참가비는 10.9㎞ 코스 7만 5000원, 5.15㎞ 코스 5만 5000원이다. 참가자 전원에게는 한글날 100주년 기념 노스페이스 티셔츠를 비롯해 한글을 주제로 한 다양한 기념품이 제공된다.

한글런은 지난해 1만여 명이 참여한 데 이어 참가자의 70%가 세종 외 지역에서 방문하는 등 전국 단위 행사로 성장하고 있다. 세종시는 한글과 달리기, 관광을 결합한 프로그램을 통해 한글문화도시 세종의 정체성을 알리는 대표 콘텐츠로 키워가고 있다.

참가 신청은 한글날 100일 전인 7월 1일부터 공식 누리집에서 선착순으로 진행된다. 자세한 사항은 한글런 공식 인스타그램 또는 운영 사무국을 통해 확인할 수 있다.

세종시는 올해 한글런을 '2026 세종한글축제'와 연계해 운영하며, 참가자들이 마라톤뿐 아니라 다양한 문화·축제 프로그램을 함께 즐길 수 있도록 준비할 계획이다.

유민상 세종시 한글문화도시과장은 "올해는 한글날이 제정된 지 100주년이 되는 뜻깊은 해"라며 "2026 한글런을 통해 한글의 문화적 가치를 널리 알리고 세종을 대표하는 문화관광 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com