'어린이 한글대왕'은 누구?...세종시, 선발대회 예선 심사

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 8일 어린이 한글대왕 선발대회 예선 심사를 진행했다.
- 예선에는 전국 471명 중 108명이 올라 8명을 가린다.
- 본선·결선은 다음 달 열리고 10월 방송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시는 올해 한글날 제정 100주년을 맞아 열리는 '어린이 한글대왕 선발대회' 예선 심사가 8일 진행된다고 밝혔다.
7일 시에 따르면 서울 KBS 신관 아트홀에서 열리는 예선은 필기평가와 구술평가를 통해 한글과 우리말 이해도 및 활용 능력, 어휘력, 표현력, 논리적 사고력 등을 종합 평가해 본선 진출자 8명을 선발한다.
'어린이 한글대왕 선발대회'는 KBS 1TV '우리말 겨루기'와 연계해 운영되는 전국 규모의 어린이 한글 경연대회로, 어린이들에게 한글과 우리말의 가치와 우수성을 알리기 위해 마련됐다.
올해 대회에는 전국에서 471명이 참가 신청했으며 지난달 진행한 필기시험 통과자와 전년도 대회 성적 우수자 등 총 108명이 예선 심사에 올라 본선 진출을 놓고 경쟁한다.
본선과 결선은 다음 달 진행되며 한글날이 있는 10월 KBS 1TV '우리말 겨루기'를 통해 방송될 예정이다.
남궁호 문화체육관광국장은 "이번 대회는 한글과 우리말에 대한 높은 관심과 애정을 보여주는 의미 있는 자리"라며 "어린이들이 한글의 가치와 아름다움을 즐겁게 배우고 체험할 수 있도록 다양한 한글문화 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 시는 한글날 제정 100주년을 맞아 세종한글축제와 한글런, 한글 국제 인공지능(AI) 영상 공모전 등 다양한 한글문화 사업을 추진하고 있다.
vincent977@newspim.com