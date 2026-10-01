'세종한글축제' 9일 팡파르…세종서 세계로 퍼지는 '우리말 대향연'

문화관광축제 지정 첫해…오는 11일까지 호수공원·중앙공원서 진행

블랙이글스 축하 비행·한글 드론·불꽃쇼 등 82개 공연·전시·체험 선봬

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 한글날 제정 100주년을 맞아 세종에서 한글을 주제로 한 대규모 축제가 열린다. 문화체육관광부 문화관광축제로 지정된 첫해를 맞아 공연과 전시, 체험 등 다양한 콘텐츠를 한데 모아 세종을 대표하는 한글문화 축제로 꾸민다.

오는 9~11일 세종호수공원과 세종중앙공원 일원에서 열리는 올해 '2026 세종한글축제'는 지난 1월 문화체육관광부의 '2026~2027 문화관광축제'로 지정된 이후 처음 열리는 행사다.

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 박영국 세종시문화관광재단 대표이사가 1일 세종시청 브리핑실에서 올해 세종한글축제의 주요 프로그램과 운영 방향을 설명하고 있다. 2026.10.01 vincent977@newspim.com

특히 한글날 제정 100주년과 훈민정음 반포 580주년을 맞아 주요 프로그램 40종과 연계 프로그램 42종 등 모두 82종의 공연·전시·체험 프로그램을 선보인다.

박영국 세종시문화관광재단 대표이사는 1일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 올해 세종한글축제의 주요 프로그램과 운영 방향을 설명했다.

박 대표이사는 "세종한글축제는 지난해 '세종축제'에서 현재의 이름으로 바꾸고 한글을 축제의 중심 정체성으로 내세웠다"며 "방문객은 2024년 20만4000명에서 2025년 31만5000여명으로 54.1% 증가했으며 2022년과 비교하면 86.7% 늘었다"고 밝혔다.

이어 "문화관광축제로 지정되면서 연간 국비 4000만 원과 한국관광공사의 국내외 홍보·마케팅 지원도 받게 됐다"며 "올해는 늘어난 관람객을 고려해 축제 공간도 재편하며, 주무대는 세종호수공원 중앙광장에서 세종중앙공원 도시축제마당으로 옮긴다"고 말했다.

이번 축제는 낮에는 세종호수공원에서 어린이·가족 체험과 시민 공연을 진행하고, 밤에는 세종중앙공원에서 대형 공연과 드론·불꽃 공연을 집중적으로 선보여 관람객을 분산한다. 개막식은 별도 의전행사 없이 관람객 중심의 공연으로 진행한다.

축제 운영시간은 9일과 10일 오전 10시부터 오후 9시까지이며 11일은 오전 10시부터 오후 7시까지다.

올해 축제는 세종시와 지역 기관·단체 등이 각자 추진하던 한글 관련 프로그램을 축제 안으로 모으는 방식으로 운영한다. 시 9개 부서와 재단 5개 팀을 비롯해 교육청, 국립세종수목원 등 관계기관이 추진하는 한글 교육·체험·전시·학술 프로그램 42종을 축제와 연계한다.

관람객은 한글 AI 학술 토크쇼와 한글 관련 기관 팝업스토어 등을 축제 동선 안에서 함께 만나볼 수 있다.

지역 예술계와 시민 참여 프로그램도 확대한다. 지역 상주단체 안다미로아트컴퍼니와 지역 예술단체 플롯시티가 개·폐막 무대를 맡고, 세종시스트릿댄스협회가 기획한 K-댄스 공연도 10일 저녁 선보인다.

9일과 10일에는 거리예술가 16개 팀의 공연이 이어지고 11일에는 치어리딩·클래식·재즈·거리극 등 시민 5개 팀이 무대에 오른다. 공모를 통해 선정한 '축제 속 작은 축제' 시민기획 프로그램 7종과 홍익대학교와 함께 개발한 한글 창의 체험 15종도 운영한다. 세종호수공원 푸른들판에는 올해 처음 어린이 공간인 '한글 놀이터'를 조성해 가족 관람객을 맞는다.

10일에는 세종예술의전당과 도시상징광장 일원에서 야간 독서문화 행사 '2026 한글 반딧불이 집현전'도 열린다. '한글, 빛으로 읽는 밤'을 주제로 천명관 소설가, 데보라 스미스 번역가, 김이나 작사가 등이 참여하는 북토크 콘서트 '글풍류마당' 등이 진행된다.

10월 9일부터 11일까지 세종호수공원과 세종중앙공원 일원에서 '2026 세종한글축제'가 열린다. [사진=세종시문화관광재단] 2026.10.01 vincent977@newspim.com

축제장 밖 지역 상권과의 연계도 강화한다. 재단은 축제장 반경 1㎞ 이내 음식점과 카페, 세종사랑맛집 50곳과 사전 홍보를 진행해 방문객의 주변 상권 유입을 유도한다. 푸드트럭은 지난해 15대에서 올해 37대로 확대하고 전동 휠체어 대여 서비스도 새로 운영한다.

외국인 관람객을 위한 준비도 이어진다. 세종학당재단과 문화체육관광부 코리아넷 명예기자단과 함께 해외 홍보를 진행하고 축제 홈페이지에 다국어 번역 기능을 적용한다.

한글날 제정 100주년을 기념한 프로그램도 다양하게 마련된다. 1926년 조선어연구회가 한글날의 시작인 '가갸날'을 정한 지 100년이 되는 올해, 축제 첫날인 9일을 한글날 100주년 기념행사 중심으로 꾸민다.

9일 오전에는 민간과 함께하는 '한글런'과 축하공연이 열리고 정오에는 공군 특수비행팀 블랙이글스가 세종중앙공원 상공에서 한글날 축하 비행을 펼친다. 최초의 한글 노래가사집 '청구영언'을 현대적으로 재해석한 K-POP 무대와 한글 노래 경연대회, 국립정동극장의 주제공연도 이어진다. 오후 8시40분에는 '한글 드론 대향연'이 세종의 밤하늘을 한글로 수놓는다.

10일에는 '위대한 태권도'와 'K-댄스, 세종' 공연에 이어 '한글 불꽃 대향연'이 펼쳐진다. 11일에는 '황금 종을 울려라!'와 퍼레이드 공연 '한글 나라의 앨리스'에 이어 국립심포니콘서트오케스트라가 폐막 공연을 맡는다. 한글과 현대 예술, 인공지능을 결합한 콘텐츠도 처음 선보인다. 세종중앙공원 비엔날레 전시관에서는 한글을 만든 세종대왕과 비디오아트 선구자 백남준을 연결한 한글문화특별기획전 '세종과 남준'이 11월 8일까지 열린다.

이번 전시는 백남준아트센터, 국립한글박물관, 국립현대미술관, 세종대왕기념사업회 등과 협력해 마련했으며 2027년 세종 한글 비엔날레로 이어지는 기반 역할을 할 예정이다. 이와 함께 '한글 AI 영상 공모전'과 '한글 AI 토크쇼' 등 인공지능과 디지털 영상을 접목한 콘텐츠도 처음 도입한다. 축제와 관련한 세부 프로그램은 세종한글축제 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박 대표이사는 "100년 전 한글날을 처음 제정했던 마음을 이어 세종이 한글날 100주년을 맞아 정성껏 축제를 준비했다"며 "'한글날엔 한글축제'라는 공식이 자연스럽게 떠오르도록 미래 행정수도 세종의 위상에 걸맞은 축제를 만들겠다"고 말했다. 이어 "문화관광축제로 첫발을 내딛는 올해를 시작으로 세종한글축제를 대한민국을 대표하는 문화 브랜드이자 세계인이 찾는 글로벌 한글문화축제로 키워가겠다"고 강조했다.

vincent977@newspim.com