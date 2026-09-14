HS효성에너지솔루션코리아, 울산에 1.2조 투자…실리콘 음극재 공장 신설

AI 핵심 요약beta
- HS효성에너지솔루션코리아가 14일 울산에 1조2000억원을 투자했다.
- 울산·미포산단에 실리콘 음극재 공장 MPK-1을 2028년 1분기까지 짓는다.
- 2030년까지 대량생산 체제를 구축하고 지역 고용에도 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1단계 3000억원 투입…2028년 1분기 연 5000톤 규모 생산
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=HS효성에너지솔루션코리아가 울산에 1조2000억원을 투자해 차세대 배터리 핵심소재인 실리콘 음극재 생산거점을 구축한다.
HS효성에너지솔루션코리아는 14일 오전 울산시청에서 이기수 HS효성에너지솔루션코리아 대표와 김상욱 울산시장 등이 참석한 가운데 실리콘 음극재 생산공장 신설을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
회사는 울산·미포국가산업단지에 총 1조2000억원을 투자해 오는 2030년까지 실리콘 음극재 대량생산 체제를 구축할 계획이다.
투자는 총 3단계로 추진된다. 우선 1단계로 3000억원을 투입해 2028년 1분기까지 연간 5000톤 규모의 실리콘 음극재 생산공장인 'MPK-1'을 건립한다.
실리콘 음극재는 기존 흑연 음극재보다 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있어 전기차 주행거리 확대와 충전시간 단축에 기여할 수 있는 차세대 배터리 소재로 꼽힌다.
HS효성에너지솔루션코리아는 공장 건설과 운영 과정에서 울산 시민을 우선 채용해 지역 일자리 창출에도 나설 계획이다. 울산시는 공장 신설에 필요한 각종 인허가 등 행정 지원을 제공한다.
이기수 HS효성에너지솔루션코리아 대표는 "이번 투자를 통해 차세대 배터리 소재 산업을 국가 전략산업으로 육성하고 주요 산업의 글로벌 공급망 경쟁력 강화에도 기여할 방침"이라며 "효성그룹의 발상지인 울산을 첫 투자지로 선정한 만큼 첨단 생산기지 재편과 일자리 창출을 통해 지역과 함께 성장하겠다"고 말했다.
HS효성에너지솔루션코리아는 HS효성그룹이 실리콘 음극재 사업에 진출하기 위해 벨기에 소재기업 유미코아(Umicore)와 설립한 합작법인이다. HS효성그룹 계열분리 이후 추진하는 첫 신사업이다.
heoneykim@newspim.com