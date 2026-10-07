HD현대중공업, 해양 원자력 기술 개발 속도…12개 기관 협력체계 구축

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 6일 해양 SMR 실증센터 협약을 체결했다.
- 국내 조선·원자력 12개 기관이 기술 개발과 검증에 나섰다.
- 공동 설비 활용으로 중복투자를 줄이고 상용화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 국내 조선·원자력 산업계 및 학계와 손잡고 해양 소형모듈원자로(SMR) 기술의 실증과 상용화를 추진한다.
HD현대중공업은 지난 6일 울산과학기술원(UNIST)에서 국내 조선·원자력 분야 12개 기관이 참여하는 'SMR 해양 기술 실증센터' 출범 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약에는 HD현대중공업과 HD한국조선해양, 한국전력기술, 현대건설, 한국선급, 현대중공업터보기계, 클래드코리아, 울산테크노파크, UNIST, 서울대학교, 한국과학기술원(KAIST), 한양대학교 등이 참여했다.
실증센터는 참여기관이 보유한 기술과 전문인력, 연구설비를 연계해 해양 SMR 핵심기술 개발부터 시험·검증, 실증까지 공동으로 추진하는 역할을 맡는다.
각 기관은 시험설비와 연구 인프라를 공동 활용해 중복투자를 줄이고 기술 검증 효율성을 높일 계획이다.
또한 산업계의 기술 수요와 대학의 연구 역량을 결합해 해양 SMR 핵심기술을 공동 개발하고, 대형 국책사업과 정부 연구개발 과제도 함께 발굴한다.
원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장(부사장)은 "실증센터가 국내 조선·원자력 분야의 기술과 연구 인프라를 연계하는 협력 거점이 될 것"이라며 "참여기관들과 함께 해양 원자력 기술의 실증과 산업화 기반을 단계적으로 구축하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com