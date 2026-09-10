HD현대중공업, 엔진·SMR에 1조원 투자…AI 전력시장 공략

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 10일 육상 발전엔진·SMR에 1조722억원 투자했다.
- 울산 온산에 8336억원 들여 힘센엔진 공장을 짓는다.
- 울산조선소에 SMR 전용공장 세워 AI 전력 인프라를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 급증하는 전력 수요를 겨냥해 육상 발전엔진과 소형모듈원자로(SMR)에 1조원이 넘는 대규모 투자를 단행한다.
HD현대중공업은 발전엔진 신규 생산기지와 SMR 주기기 제작 전용공장 건설에 총 1조722억원을 투자한다고 10일 공시했다.
우선 8336억원을 투입해 울산 울주군 온산읍에 연산 3GW 규모의 '힘센엔진' 생산기지를 구축한다. 내년 1분기 착공해 2028년 5월 가동하는 것이 목표다. 이를 통해 HD현대의 육상 발전엔진 생산능력은 연간 4GW로 확대된다.
울산 본공장은 선박용, 신규 공장과 전남 영암 HD현대엔진은 육상 발전용 엔진을 각각 담당한다. HD현대는 생산 거점 이원화를 통해 전체 힘센엔진 생산능력을 현재 3GW에서 2030년 7.2GW까지 확대할 계획이다.
SMR 분야에는 2386억원을 투자한다. 울산조선소에 SMR 주기기 제작 전용공장을 건립해 2029년 상반기 완공할 예정이다.
HD현대중공업은 발전엔진과 SMR 생산 역량을 확보해 글로벌 AI 데이터센터 전력 인프라 시장을 공략한다는 방침이다.
chanw@newspim.com