한은 부총재보에 최영주 금융시장국장…경제연구원장에 윤경수 국제국장 내정

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 7일 최영주 금융시장국장을 부총재보에 임명했다.
- 한은은 윤경수 국제국장을 신임 경제연구원장으로 내정했다.
- 두 인사는 금융·국제 분야 경력으로 정책과 연구를 맡는다.
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윤경수, 외부 공모 거쳐 내정…향후 정식 임명
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행이 국제금융·협력 담당 부총재보에 최영주 금융시장국장을 임명했다. 신임 경제연구원장에는 윤경수 국제국장을 내정했다.
한은은 7일 공석 중인 국제금융·협력 담당 부총재보에 최 국장을 임명했다고 밝혔다. 임기는 오는 8일부터 2029년 10월 7일까지 3년이다.
최 신임 부총재보는 1997년 한은에 입행한 뒤 금융시장국과 통화정책국 등 주요 정책부서에서 근무했다. 국내외 금융시장 분석과 공개시장운영, 비상대응 태스크포스(TF) 지원 등의 실무 경험을 쌓았다.
1972년생으로 전주신흥고와 고려대 경제학과를 졸업하고 미국 미시간주립대에서 경제학 석사 학위를 받았다. 금융시장국 금융시장연구팀장과 시장운영팀장, 시장총괄팀장, 통화금융부장 등을 거쳐 올해 1월 지속가능성장실장, 8월 금융시장국장을 맡았다.
지속가능성장실장 재임 당시에는 기후 스트레스 테스트 등 주요 이슈 분석을 주도했다. 금융시장국장으로는 국내외 금융시장 변동성 확대와 관련한 정책 대응 업무를 수행했다.
한은은 "최 부총재보는 국내외 금융시장에 대한 폭넓은 이해와 참신한 시각, 유연한 사고를 갖춰 총재의 정책수행을 효과적으로 뒷받침할 것으로 기대된다"고 설명했다.
한은은 이날 신임 경제연구원장으로 윤경수 국제국장도 내정했다. 경제연구원장은 우리 경제 전반에 대한 연구와 국내외 연구교류를 담당하는 경제연구원을 총괄하고, 수석 이코노미스트로서 한은의 중장기 조사·연구 방향과 주제 설정을 맡는다.
윤 내정자는 1972년생으로 고려대 경제학과를 졸업하고 미국 오하이오주립대에서 경제학 석·박사 학위를 받았다. 1998년 한은에 입행해 국제국과 금융안정국 등을 거쳤으며 영란은행 파견, 국제국 자본이동분석팀장, 정책보좌관을 거쳐 2024년 5월부터 국제국장을 맡고 있다.
윤 내정자는 국제경제와 금융시장 분야를 중심으로 연구해 왔으며 영란은행에서 시니어 이코노미스트로 근무했다. 한은은 정책·실무 경험을 바탕으로 경제연구원의 정책 관련 연구역량 강화에 기여할 것으로 기대했다.
윤 내정자는 외부 인사가 절반 이상으로 구성된 전형위원회의 서류·면접 심사와 총재 면접을 거쳐 내정됐다. 향후 소정의 절차를 거쳐 정식 임명될 예정이다.
eoyn2@newspim.com