오뚜기, 저당 콘셉트 '라이트앤조이 저당죽' 2종 내놔

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 건강한 식생활과 간편식을 추구하는 소비자를 겨냥한 '라이트앤조이 저당죽(단호박죽·통단팥죽)' 2종을 출시했다고 2일 밝혔다.

오뚜기 라이트앤조이 저당 단호박죽. [사진= 오뚜기]

통상 일반 죽 제품 대비 당류와 열량이 높은 편인 단호박죽과 통단팥죽을 저당 제품으로 개발한 것이 특징이다. 저당 단호박죽은 단호박과 늙은 호박 함량을 높여 단맛을 살렸고, 저당 통단팥죽은 통단팥과 밤 함량을 높여 팥죽 특유의 깊은 맛을 구현했다. 시장 상위 3개 제품 평균 대비 저당 단호박죽은 당류를 54%, 저당 통단팥죽은 48% 낮췄다.

1개당 열량은 저당 단호박죽 120kcal, 저당 통단팥죽 190kcal로 설계했으며, 기존 용기죽보다 소용량으로 제작했다. 전자레인지 700W 기준 1분 30초로 조리할 수 있고 스푼이 동봉돼 있다.

오뚜기 관계자는 "라이트앤조이 저당죽은 건강과 간편함을 중시하는 소비 트렌드를 반영해 당류와 칼로리 부담을 낮추면서도 원재료 본연의 맛을 살렸다"고 말했다.

fineview@newspim.com