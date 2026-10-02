"자람이·엄비트 뭉쳤다"…한화투자증권, 업비트와 인스타툰 협업

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캐릭터 세계관 연결…디지털자산 콘텐츠 공동 연재

댓글 이벤트 진행, '네이버 페이·캐릭터 굿즈' 증정

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화투자증권이 디지털자산 거래소 업비트와 손잡고 캐릭터를 활용한 인스타그램 콘텐츠를 선보이며 디지털자산 친숙도 높이기에 나선다.

한화투자증권은 2일 업비트와 함께하는 인스타툰 론칭 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

한화투자증권은 지난 5월부터 공식 인스타그램에서 자체 캐릭터 '자람이'를 주인공으로 한 '자람이와 친구들' 인스타툰을 연재해왔다.

자람이는 도토리를 잘 모으지만 어디에 뒀는지 잊어버리는 자산관리에 서툰 투자 초보자를 상징하는 다람쥐 캐릭터다. 숲속 친구들과 다양한 경험을 하며 금융과 투자 지식을 배우는 내용을 담고 있다.

한화투자증권이 업비트와 함께하는 인스타툰 론칭 이벤트를 진행한다. [이미지=한화투자증권]

이번 14화부터는 업비트를 운영하는 두나무의 캐릭터 '엄비트'가 새롭게 등장한다. '엄청난 비트'를 뜻하는 엄비트는 자람이와 함께 디지털자산 관련 정보를 쉽고 흥미롭게 전달할 예정이다.

양사는 약 10편의 콘텐츠를 양사 공식 인스타그램에 공동 게시하며 캐릭터 세계관을 연결해 디지털자산 콘텐츠를 확대할 계획이다.

최근 증권사들은 금융 콘텐츠를 친숙하게 전달하기 위해 캐릭터와 웹툰, 숏폼 등 디지털 콘텐츠를 적극 활용하고 있다. 특히 디지털자산에 대한 관심이 높아지면서 금융회사와 가상자산 플랫폼 간 콘텐츠 협업도 늘어나는 추세다.

한화투자증권은 론칭을 기념해 이벤트도 진행한다. 공식 인스타그램을 팔로우하고 이벤트 게시물에 응원 댓글을 남기면 추첨을 통해 ▲네이버페이 포인트 5만원(10명) ▲네이버페이 포인트 3만원(20명) ▲자람이·엄비트 캐릭터 굿즈 세트(50명)를 제공한다.

한화투자증권은 이번 협업을 계기로 '디지털자산 전문 증권사'와 'Global No.1 RWA Hub' 비전에 맞춰 금융과 디지털자산을 연결하는 다양한 협력도 이어갈 계획이다.

김도형 한화투자증권 혁신지원실 상무는 "고객들이 디지털자산을 보다 친근하게 접할 수 있도록 이번 만남을 기획했다"며 "콘텐츠 협업을 출발점으로 양사의 강점을 살린 다양한 협력 기회를 발굴해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com