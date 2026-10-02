식약처, 어린이집 집단급식소 4300곳 위생점검 실시

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소비기한·식중독균 등 검사

"안전한 급식 제공되도록"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 전국 어린이집 약 4300곳을 대상으로 위생점검이 실시된다.

식품의약품안전처는 오는 12일부터 30일까지 전국 어린이집 약 4300곳을 대상으로 노로바이러스 식중독 등을 예방하기 위한 위생점검을 실시한다고 2일 밝혔다.

식품의약품안전처 전경 [사진=식품의약품안전처]

식약처는 올해 전국 어린이집 집단급식소 점검 계획에 따라 상반기에 전체 1만500곳 중 6173곳을 점검했다. 이번 점검을 통해 어린이집 급식시설 전수 점검을 마무리할 계획이다.

주요 점검 내용은 ▲소비기한이 지난 제품의 사용·보관 여부 ▲보존식 보관 여부 ▲식품·조리실 등 급식시설의 위생관리 여부 등이다. 조리식품과 급식 조리도구 등을 수거해 식중독균 오염 여부도 검사할 계획이다.

점검기간에는 대량으로 음식을 조리할 때 주의해야 할 사항과 노로바이러스 식중독 예방을 위한 위생관리 ·환자발생 시 대응 방법 등에 대한 교육·홍보도 실시한다.

식약처는 "앞으로도 어린이집 집단급식소를 대상으로 위생점검과 식중독 예방 교육을 지속적으로 실시해 영유아 등 어린이에게 안전한 급식이 제공될 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 설명했다.

sdk1991@newspim.com