hy, 프로바이오틱스 '쿠퍼스' 2종 리뉴얼

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = hy가 기능성 프로바이오틱스 브랜드 '쿠퍼스' 2종 '쿠퍼스 블러드케어'와 '쿠퍼스 피로케어'를 리뉴얼 출시햤다.

'쿠퍼스' 2종 리뉴얼. [사진= hy]

2004년 출시 이후 6번째 리뉴얼로, 쿠퍼스는 2009년 간 건강 기능성 발효유로 개선하고 2013년 국내 최초 이중제형을 도입하는 등 꾸준히 제품을 개선해왔다. 2025년 기준 누적 판매량은 10억개, 누적 매출액은 2조원을 넘어섰다.

새로워진 쿠퍼스는 복합기능성을 확대한 것이 특징이다. 2종 모두 hy 특허 균주 HY7207과 HY2782를 적용했으며 프로바이오틱스 100억 CFU를 보증한다. 지방 함량을 낮춘 저지방 제품으로 비타민 B군 8종도 함유했다.

블러드케어는 혈압, 식후혈당, 혈중콜레스테롤 관련 기능성을 중심으로 설계했으며 헛개나무과병추출분말과 코엔자임Q10, 바나바잎추출물, 홍국을 함유했다. 당 함량은 기존 대비 약 77% 낮췄다. 피로케어는 간 건강과 스트레스로 인한 피로 개선, 에너지 이용, 운동능력 향상 관련 기능성을 담았으며 헛개나무과병추출분말과 밀크씨슬, 마그네슘을 적용했다.

최영택 hy FM마케팅팀장은 "건강 고민이 다양해지면서 한 제품으로 여러 기능을 챙기려는 고객이 늘고 있다"며 "새로워진 쿠퍼스로 필요한 기능성을 일상에서 간편하게 챙겨보시길 바란다"고 말했다.

fineview@newspim.com