NS홈쇼핑, 패션 방송 신설…상품 맞춤 편성 확대

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4일 '은수 좋은 날' 첫선

'최강쇼' 1·2부 연속 방송

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 T커머스 채널 NS샵플러스에 패션 프로그램을 신설하고 TV홈쇼핑의 '최강쇼' 편성을 확대하는 등 채널·상품별 맞춤 프로그램을 늘린다고 2일 밝혔다.

NS샵플러스는 오는 4일 오전 7시 40분 '은수 좋은 날'을 처음 방송한다. 하은수 쇼핑호스트가 매주 일요일 오전 7시 40분과 목요일 오후 9시 40분 진행하며, 패션 상품을 직접 착용해 핏과 코디 포인트, 계절과 상황에 맞는 스타일링을 소개한다.

NS홈쇼핑 '최강쇼' 매진 장면. [사진=NS홈쇼핑]

첫 방송에서는 밀레골프의 미들넥 4종과 필드 팬츠를 선보인다. 골프장과 일상에서 활용할 수 있는 가을 옷차림을 제안하고 방송 중 구매 혜택도 제공한다.

TV홈쇼핑에서는 지난달 선보인 '최강쇼'를 오는 4일 1·2부 연속 방송한다. 매주 일요일 20년 경력의 강연진 쇼핑호스트가 진행하는 프로그램으로, 회사에 따르면 최근 방송한 라클라우드 모션 매트리스 침대와 빈블랑 모듈 수납장, 보넬드 토마토주스가 잇따라 매진됐다.

오후 8시 35분 1부에서는 보넬드 토마토주스를 다시 판매한다. 토마토주스 13병과 그린주스 2병으로 구성한 단독 상품을 처음 공개하며, 이 구성은 이달 중 최강쇼에서 한 차례만 선보인다. 자동·모바일 주문 시 5000원 할인과 행사카드 5% 할인 혜택을 제공한다.

오후 9시 40분 2부에서는 버버리·구찌·페레가모 등 명품 패션잡화를 소개한다. 버버리 재킷과 버킷백, 구찌 숄더백, 페레가모 선글라스 등을 편성했다.

2부 상품에는 상품별 일시불 할인과 앱 7%, 행사카드 5% 할인 등의 혜택을 마련했다. 구찌 숄더백은 모든 혜택을 적용하면 방송에서 최대 55만원을 할인받을 수 있다.

NS홈쇼핑은 채널과 상품군별 고객 관심사, 시청 시간대를 고려해 방송 시간과 구성, 구매 혜택을 설계하는 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.

kji01@newspim.com