SFA, 레인보우로보틱스와 로봇 기술 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- SFA가 30일 레인보우로보틱스와 MOU를 체결했다
- 양사는 AI 자율제조·로봇 기술을 공동 개발한다
- SFA는 2030년 완전 무인화 구현을 목표로 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 자율제조 로보틱스 기업 SFA가 휴머노이드 로봇 기술 기업 레인보우로보틱스와 로봇 기술 공동 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
30일 SFA는 아산사업장에서 레인보우로보틱스와 'AI 자율제조 및 로봇 기술 분야에서의 상호 협력'을 위한 MOU를 체결했다고 밝혔다.
회사에 따르면 양사는 AI 자율제조 및 로봇 관련 기술의 공동 연구·개발과 영업 및 마케팅 공동 전개를 추진하기로 합의했다. SFA의 지능형 물류·제조 소프트웨어 운영체계 및 AI 자율제조 로보틱스 역량과 레인보우로보틱스의 고성능 로봇 하드웨어 및 초정밀 로봇 제어 기술을 결합해 완전 무인화를 구현하기 위한 첨단 로봇 물류 솔루션을 고도화할 계획이다.
SFA는 오는 2030년까지 완전 무인화 구현을 목표로 제조 및 유통 분야 로봇 물류 전 영역의 핵심 기술 내재화를 추진 중이다. 기존 이송, 보관, 분류 로봇에 더해 휴먼라이크 로봇 핸드, 로봇 비전, 듀얼암 모바일 로봇, 상하차 로봇 등에 대한 기술을 자체 개발하고 있다.
SFA 관계자는 "레인보우로보틱스와의 공동 개발을 통해 다양한 고객 니즈에 대응함으로써 글로벌 시장에서 AI 자율제조 로보틱스 기술을 선도할 것"이라고 설명했다. 레인보우로보틱스는 제조장비 시장에서 지배력을 보유한 SFA를 통해 자사 로봇의 판로 확보를 기대하고 있다.
nylee54@newspim.com