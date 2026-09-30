신한투자증권, MTS 배당 서비스 전면 개편…예상 배당금·세금까지 한 번에

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배당 ETF 탐색 강화…예상 배당금 시뮬레이션 제공

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 모바일트레이딩시스템(MTS)의 배당 투자 서비스를 전면 개편하고 예상 배당금 조회부터 세금 확인까지 가능한 통합 서비스를 선보였다.

신한투자증권은 고객의 배당 투자 전 과정을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 배당 투자 서비스를 강화했다고 30일 밝혔다.

이번 개편은 최근 배당주와 배당형 상장지수펀드(ETF)에 대한 관심이 높아지면서 투자자가 종목 탐색을 넘어 배당금 관리와 미래 배당금, 세금까지 한 번에 확인하려는 수요가 늘어난 데 맞춰 추진됐다.

신한투자증권의 모바일트레이딩시스템(MTS). [이미지=신한투자증권]

신한투자증권은 종목별 배당정보 화면을 개편해 현재가 화면에서 배당수익률과 최근 배당금 등 핵심 지표를 시각화했다. 투자자가 배당 관련 정보를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 구성했다.

배당형 ETF 탐색 기능도 강화했다. ETF 순위 메뉴에서는 배당과 커버드콜 관련 분류를 확대했고, ETF 테마 메뉴를 통해 다양한 배당형 ETF를 비교할 수 있도록 했다.

배당 관련 정보를 한곳에서 관리할 수 있는 '배당플래너' 서비스도 새롭게 선보였다. 보유 자산과 연계해 수령한 배당금과 배당소득을 통합 조회할 수 있으며, 세금 관련 정보도 Tax포털과 연동해 함께 확인할 수 있다.

미래 배당 흐름을 확인할 수 있는 기능도 추가됐다. 국내 주식 투자자는 보유 종목 기준 예상 배당금과 월별 배당 흐름을 확인할 수 있으며, 해외 ETF 투자자는 투자 조건에 따른 미래 배당금 시뮬레이션을 이용할 수 있다.

최근 국내 증권사들은 배당 투자 수요 증가에 맞춰 단순 종목 정보 제공을 넘어 예상 배당금과 세금, 포트폴리오 관리까지 지원하는 자산관리 서비스를 확대하고 있다.

특히 월배당 ETF와 커버드콜 ETF 시장이 빠르게 성장하면서 배당 투자 정보를 통합 제공하는 플랫폼 경쟁도 한층 치열해지는 모습이다.

신한투자증권 관계자는 "배당 투자에 대한 고객 관심이 높아지면서 투자정보 탐색부터 자산 관리, 미래 설계까지 아우르는 서비스 수요도 확대되고 있다"며 "신한 Premier의 자산관리 전문성을 바탕으로 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com