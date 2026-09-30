카카오뱅크, KCSI 인터넷전문은행 부문 6년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 30일 KCSI 인터넷은행 1위를 6년 연속 지켰다
- 신뢰도·금융상품·대출 편의성 등 전 항목이 전년보다 올랐다
- AI 검색·수어상담 도입으로 접근성과 상담 만족도도 높였다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026년 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 인터넷전문은행 부문 6년 연속 1위에 선정됐다고 30일 밝혔다.
KCSI는 실제 상품과 서비스를 이용한 고객 대상 1:1 대면 인터뷰 등을 통해 만족도를 산정하는 평가 지표다. 카카오뱅크는 지난 2021년부터 해당 조사 대상에 포함됐다.
카카오뱅크는 올해 평가에서 신뢰도, 금융상품, 대출 편의성 등 전 항목의 점수가 전년 대비 상승했다.
AI 기술을 활용한 금융 서비스 도입도 반영됐다. 카카오뱅크는 ▲AI 검색 ▲AI 금융 계산기 ▲AI 이체 ▲AI 모임총무 등의 기능을 선보였다. 아울러 지난 1월에는 생성형 AI 기반 아바타를 활용한 'AI 수어 상담 서비스'를 도입해 청각장애 고객의 접근성을 개선했다.
상담 서비스 만족도 역시 전년 대비 상승했다. 카카오뱅크는 24시간 상담챗봇, 맞춤형 ARS, AI 기반 문의량 예측 시스템을 운영 중이다. 이를 통해 전체 문의의 70% 이상을 자동 처리하고, 상담 인력은 복잡한 응대 업무에 집중하도록 구조화했다.
카카오뱅크 관계자는 "실제 이용 고객의 평가를 통해 얻은 성과라는 점에서 의미가 있다"며 "금융 이용 편의성을 높이기 위해 기술 고도화와 서비스 개선을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com