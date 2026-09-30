한투운용, '미국 대표지수 투자법' 라이브 세미나…ACE ETF 투자전략 공개

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30일 오후 5시30분 유튜브 생중계, 미국 대표지수 ETF 소개

에어팟·골드바 등 경품 증정, ACE 크래커 협업 이벤트도 진행

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용이 미국 대표지수 상장지수펀드(ETF) 투자 전략을 소개하는 유튜브 라이브 세미나를 연다.

한국투자신탁운용은 30일 오후 5시30분부터 30분간 ACE ETF 공식 유튜브 채널에서 라이브 세미나 '한투스테이션'을 진행한다고 밝혔다.

이번 세미나에서는 '미국 대표지수 ETF 알아보기'를 주제로 미국 대표지수 투자 전략과 상품 특징을 소개한다.

소개 대상은 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF를 비롯해 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF, ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF 등 4개 상품이다.

한국투자신탁운용은 30일 오후 5시30분부터 30분간 ACE ETF 공식 유튜브 채널에서 라이브 세미나 '한투스테이션'을 진행한다. [이미지=한국투자신탁운용]

주식형인 ACE 미국나스닥100 ETF와 ACE 미국S&P500 ETF는 한국투자신탁운용의 대표 상품이다. 지난 29일 기준 연초 이후 개인투자자 순매수액은 각각 5078억원과 3695억원으로 ACE ETF 가운데 1위와 2위를 기록했다.

채권혼합형 상품은 연금계좌 활용도를 높인 것이 특징이다. 주식과 채권을 5대 5 비중으로 편입해 확정기여(DC)형 퇴직연금과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서 100%까지 투자할 수 있다.

기존 주식형 ETF와 함께 활용하면 연금계좌 내 실질적인 주식 투자 비중을 최대 85%까지 높일 수 있다는 설명이다.

최근 미국 대표지수 ETF는 개별 종목 투자 부담을 줄이면서 글로벌 기술기업에 분산 투자할 수 있는 상품으로 개인투자자들의 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

특히 연금계좌를 활용하면 장기 투자와 세제 혜택을 함께 기대할 수 있어 대표적인 장기 투자 수단으로 활용되고 있다.

한국투자신탁운용은 라이브 세미나 시청자를 위한 이벤트도 마련했다. 방송 중 진행되는 이벤트 참여자 가운데 추첨을 통해 투썸플레이스 케이크·음료 기프티콘(50명)과 에어팟5(5명)를 증정한다.

해태제과 에이스 크래커와 협업한 이벤트의 1차 경품 추첨도 진행한다. 1돈 골드바(5명)와 신세계상품권 3만원권(100명)의 당첨자를 라이브 방송 말미에 발표할 예정이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "미국 대표지수에 투자하는 주식형과 채권혼합형 상품은 투자자들 사이에서 꾸준히 주목받는 상품"이라며 "글로벌 경제를 주도하는 미국 대표기업 500종목과 미국 기술기업 100종목에 대한 투자 전략을 한투스테이션을 통해 알아가는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

plum@newspim.com