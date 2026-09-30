씨어스, AI 활용 심방세동 예측 기술 특허 등록

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정상 리듬서 발작성 심방세동 가능성 분석

'모비케어' 적용해 질환 위험 예측 영역 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스가 30초 분량의 심전도를 분석해 발작성 심방세동 발생 가능성을 평가하는 AI 기술의 국내 특허 등록을 완료했다.

30일 씨어스에 따르면 이번 특허는 'AI를 이용한 발작성 심방세동 예측 시스템'에 관한 기술이다. 단일리드 심전도 패치로 수집한 30초 분량의 심전도 신호를 AI로 분석해 발작성 심방세동 발생 가능성을 평가한다.

심방세동은 심장이 불규칙하게 뛰는 부정맥의 하나다. 특히 발작성 심방세동은 간헐적으로 발생한 뒤 정상 리듬으로 돌아오기 때문에 검사 시점에 이상 신호가 나타나지 않을 수 있다.

씨어스의 웨어러블 인공지능(AI) 심전도 분석 솔루션 '모비케어' 측정기기. [사진=씨어스]

이번 특허 기술은 측정 중 발생한 심방세동을 찾아내는 방식과 달리 정상 리듬 상태의 심전도에 나타난 특징을 분석하는 데 초점을 맞췄다.

단일리드 심전도 파형과 심장 박동 시점을 나타내는 'R 피크(R-peak)' 패턴을 결합해 파형 형태와 박동 간격의 변화를 AI가 함께 학습한다. 이를 통해 검사 당시 심방세동이 나타나지 않더라도 심전도에 나타난 특징을 바탕으로 발생 가능성을 평가하도록 설계됐다.

AI 학습에는 환자의 실제 심방세동 진단 여부를 기준 정보로 활용한다. 측정 구간에서 심방세동이 나타나지 않았더라도 실제 진단받은 환자의 데이터를 구분해 학습해 정상 리듬 심전도에서 심방세동 발생 가능성과 관련된 특징을 찾아내는 방식이다.

분석 결과는 0~100%의 모델 확률값으로 제공된다. 병원 단말기와 연동해 데이터 수집부터 AI 분석, 결과 확인까지 이어지는 구조로 의료진의 고위험군 선별과 판단을 지원한다.

씨어스는 이번 특허 기술을 웨어러블 심전도 분석 솔루션 '모비케어(mobiCARE™)'의 AI 서비스 확대에 활용할 계획이다. 기존 '모비케어'가 연속 측정한 심전도에서 실제 발생한 부정맥을 탐지·분석하는 데 초점을 맞췄다면, 향후 잠재적인 심방세동 위험을 평가하는 영역으로 서비스를 확대한다는 구상이다.

씨어스 관계자는 "이번 특허는 모비케어의 AI 서비스를 질환 위험 예측 영역으로 확장하는 기술적 기반이라는 데 의미가 있다"며 "축적된 생체신호 데이터와 AI 기술을 활용해 고위험군 선별과 질환 예측 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com